Вместо обязанностей – права: автошкола "Ник-центр" дарит женщинам скидку на обучение

Изначально Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права. Поэтому 8 марта – повод не только подарить цветы, но и вспомнить о внутренней силе, смелости и самоотверженности прекрасной половины человечества.

Сегодня женщины и мужчины идут в ногу во всех сферах современной жизни. И женщинам так же, как и мужчинам, хочется быть успешными. Успех – от слова успевать. Заехать за стаканчиком кофе по пути на деловую встречу, забрать детей из школы, поужинать с подругами или завоевать мир – неважно, что именно нужно успеть сегодня. Любого успеха добиться проще, когда ты "за рулем": как за рулем своей жизни, так и собственного автомобиля.

Автошкола "Ник-центр" понимает высокую потребность современной женщины в водительских правах. В течение всего марта "Ник-центр" поздравляет дам и в честь праздника дарит скидку на обучение: полный курс за 20 000 без дополнительных плат.

Автошкола "Ник-центр" входит в тройку лидеров среди автошкол города и его периферии. Несомненной гордостью является преподавательский состав с многолетним опытом работы и отличными результатами в подготовке квалифицированных водителей. О безупречной репутации автошколы "Ник-центр" говорит и то, что большая часть учащихся приходят по рекомендации своих друзей и близких.

У автошколы "Ник-центр" собственный автодром и внушительный автопарк современных автомобилей – Hyundai Solaris, KIA Rio, Nissan Qashqai. Обучение проводится на все категории водительских удостоверений: A, B, C, D. Экзамен можно сдать как на машине с автоматической, так и с механической коробкой передач.

Автошкола предлагает разные варианты обучения: групповое, индивидуальное, онлайн. Разработана удобная система рассрочки до шести месяцев. Доступны и дополнительные услуги: подарочные сертификаты, доставка учебного автомобиля до места работы/учебы, восстановление навыков вождения и многое другое.

Автошкола "Ник-центр"

Телефон: 696-111

Адреса филиалов:

ул. Гоголя, 47

пр. Красноармейский, 72

ул. Балтийская, 24

ул. Антона Петрова, 196

пр. Ленина, 203

ул. Балтийская, 92

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