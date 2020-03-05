Социологи назвали главное занятие россиянок в свободное время

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявил, чем занимается большинство россиянок в свободное время. Результаты опроса опубликовало РИА "Новости".

По данным ВЦИОМ, более половины (63%) российских женщин в свободное время занимаются домашними делами, детьми и дачей. Менее 40% предпочитают смотреть телевизор, а книги читает каждая третья женщина. Немного меньше предпочитают проводить свободное время с друзьями (31%), а также заниматься хобби (28%). При этом время на "просто отдых" находят только 18% россиянок, а на интернет и видеоигры – 17%.

Также социологи выяснили, что у каждой третьей россиянки имеется в распоряжении от четырех до семи часов свободного времени в будний день, а у каждой пятой – по два-три часа. И только 18% женщин имеют более восьми часов свободного времени в сутки.

Однако некоторые женщины сильно заняты даже по выходным – у 12% респонденток есть два-три часа на себя, а у 35% – от четырех до семи.