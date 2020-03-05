Коллекторы рассказали, почему россияне допускают просрочки платежей по кредитам

58% россиян допускают просрочки из-за возникновения финансовых трудностей. Об этом РИА "Новости" сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Кроме того, к популярным причинам эксперт отнес снижение доходов, невозможность справиться со взятой кредитной нагрузкой, потерю работы, рост цен.

Реже всего россиянам мешают семейные обстоятельства – на это жалуются лишь 5% неплательщиков. Каждый десятый должник ссылается на то, что не смог правильно рассчитать свои возможности.

Как уже сообщал amic.ru, по итогам 2019 года у жителей Алтайского края повысилась платежная дисциплина по кредитам. Доля просроченных займов составила 4,39%. Это на 1,5% ниже, чем годом ранее.