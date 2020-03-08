Женщины сейчас и 50 лет назад

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Споры о женской красоте не прекращались во все времена: как должна выглядеть идеальная женщина, какими параметрами и качествами обладать. Кто-то скажет, что это дело вкуса, все женщины прекрасны, и будут, безусловно, правы. Но есть те, кто стали иконами стиля как отражение той эпохи, в которую они жили.

В Международный женский день мы решили узнать, как же изменилась женская красота за 50 лет, и сравнили моделей 50-х годов с современными звездами подиума и Instagram.