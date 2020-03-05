Школу за четверть миллиарда построят в Алтайском крае

В селе Заводском Троицкого района началось строительство новой школы. Из федерального и краевого бюджета по национальному проекту "Образование" на эти цели выделили более 250 миллионов рублей.

Как сообщают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, школа будет рассчитана на 140 учащихся. Общая площадь – 5 тысяч квадратных метров. Помимо здания школы, на территории установят котельную, склад под уголь и овощехранилище.

В Минстрое подчеркнули, что в проекте учитывают условия для маломобильных людей: здание оборудуют вертикальным подъемником на второй этаж и пандусом.

На данный момент строители завершили подготовительные работы и начинают закладывать фундамент. Школу планируют сдать до конца 2020 года.