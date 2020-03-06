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Весна, вода, ливневки: как выбрать очистное сооружение

, ИА "Амител"
Для каждого объекта необходимо подобрать нужную конструкцию

При обустройстве объектов всегда возникает необходимость в создании системы ливневой канализации. Они нужны многоквартирным домам, административным, гостиничным зданиям, местам общественного питания, химчисткам и прачечным, автозаправкам и автомойкам.

Сегодня можно приобрести продуманные до мелочей решения, которые идеально подходят тому или иному участку. Существуют компании, которые разрабатывают ливневые очистные сооружения, изготавливают и устанавливают их с последующим проведением пусконаладочных процедур. Кроме того, такие организации могут взять на себя сервисное обслуживание подготовленного и внедренного продукта.

Сотрудничество между заказчиком и компанией начинается с составления предельно четкого технического задания и проведения всех необходимых исследований. Последние подразумевают изучение источника, откуда поступают сточные воды, и близлежащей территории. Также проводятся анализы самих стоков, расчеты возможных залповых сбросов. Полученные результаты позволяют грамотно определить мощность и конфигурацию оптимальной системы. 

Здесь главная задача – создать продукт, который сумеет качественно перерабатывать в единицу времени определенное количество грязной жидкости.

Ливневые очистные сооружения представлены достаточно сложной системой, в которой последовательно реализуется несколько важных этапов. Так, в аккумулирующей емкости происходит первоначальное накопление вод, здесь же усредняется рабочая среда, гарантируется прием залпового сброса.

Далее загрязненная жидкость поступает в пескоуловитель, где на дне оседают различные мелкофракционные примеси.

Затем свою работу осуществляют поочередно маслобензиноотделитель и сорбционный фильтр, которые удаляют легкие элементы и агрессивные вещества. На последнем этапе в игру вступает УФ-обеззараживатель, способный легко справиться с присутствующей болезнетворной микрофлорой.

Все составные части канализации соединяются друг с другом за счет специальных трубопроводов, рассчитанных на достаточно агрессивные среды. Передвижение вод может идти естественным или принудительным путем.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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