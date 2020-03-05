Новый случай коронавируса зафиксировали в России

Новый случай коронавирусной инфекции зафиксирован у гражданина Италии, который приехал в Россию 29 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой болезнью.

"5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", – сообщили агентству в штабе.

По последним данным, количество заражений коронавирусом превысило 95 тысяч человек, число смертей приближается к 3,3 тысячи. Число стран, страдающих от коронавируса, растет. При этом скорость распространения болезни за пределами Китая намного выше, чем в самой Поднебесной.