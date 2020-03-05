Жители Алтайского края за год выиграли в лотереи 226 млн рублей

В 2019 году в Алтайском крае суммарный размер выигрышей по государственным лотереям "Столото" превысил 225 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации. Билетов в регионе за год продали почти на полмиллиарда рублей. Это на четверть больше, чем в 2018-м.

Самый большой выигрыш – 1,4 млн рублей на покупку квартиры. Они могут быть потрачены на приобретение жилплощади в Барнауле. Также более миллиона рублей выиграли еще шесть человек. В 2018 году число людей в крае, ставших миллионерами после лотереи, было таким же.

Как уже сообщал amic.ru, в начале 2020 года еще двое жителей Алтайского края стали миллионерами. Они оказались в числе 99 россиян, которые выиграли по миллиону рублей в новогоднем тираже "Русского лото".