В Новосибирске пройдет крупная выставка для охотников и рыболовов Сибири

В экспозиции выставки товаров и услуг "Активный отдых: охота, рыбалка и туризм в Сибири 2020" – одни из лучших образцов и новинок лодок, моторов, квадроциклов, трейлеров, экипировки, рыболовных снастей, средств индивидуальной защиты, палаток для зимней подледной ловли рыбы и многое другое. В мероприятии примут участие более 50 производителей и поставщиков товаров от известных российских и зарубежных брендов.

"Активный отдых: охота, рыбалка и туризм в Сибири 2020" пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Партнером выставки стала Федеральная служба войск национальной гвардии. Оба ведомства примут участие в деловой программе, которая в этом году отличается большим масштабом.

На круглых столах и семинарах участники обсудят проблемы оборота оружия в Сибири, перспективы развития экотуризма на особо охраняемых территориях, применение цифровых решений при использовании охотничьих ресурсов. Также бизнес и власть всесторонне рассмотрят проблему воспроизводства запасов Новосибирского водохранилища и реки Обь. Кроме того, запланирован мастер-класс по фидерной ловле, который проведет Федерация рыболовного спорта Новосибирской области.

"Экспозиция и деловая программа выставки равно ориентированы как на любителей активного отдыха – людей, которым нравится проводить отпуск в горах, сплавляться по рекам на рафтах, жить в диких условиях без привычных благ цивилизации, заниматься охотой и рыбалкой, так и на профессионалов рынка – производителей и продавцов товаров для туризма, охоты и рыбалки", – отметила руководитель проекта, исполнительный директор "Сибирской выставочной компании" Елена Сайгашова.

Свои товары представят: "Активный отдых", "Вне дорог", Krasboat*, "Без Хорька", "Сокол", Maximus**, Globaldrive***, "Швабе-медиа", "Механика", "Амсиб", КБ "Русские амфибии", "Кизляр", "Ворсменский нож", Сибирский завод вездеходной техники, "Текстиль опт" и другие. Запланирован тест-драйв по управлению техникой от компании "Вне дорог", а также серия мастер-классов и розыгрышей. География участников охватывает Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Ворсму, Кемерово, Томск, Кизляр, Тюмень, Ижевск, Таштагол.

Получить электронный билет для посещения выставки можно здесь.

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