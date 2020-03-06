Ни одна районная больница в Алтайском крае не будет закрыта. Даже если район маленький. Об этом amic.ru сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Чиновник сумел добиться исключения края из федеральных планов по оптимизации больниц в небольших районах.

"Во вторник я принял участие в заседании федерального Минздрава, где рассказал об особенностях расселения в Алтайском крае и нашей программе развития первичной медпомощи. И смог убедить коллег, что в нашем регионе нельзя закрывать больницы даже в районах, где проживает менее 20 тысяч человек", – рассказал Дмитрий Попов.

Ранее об уникальности расположения населенных пунктов в регионе высказывались неоднократно врачи, депутаты и просто активисты. Если в центральной части страны населенные пункты, как правило, располагаются рядом, то в Алтайском крае другая ситуация. Во-первых, значительная часть населения проживает в селах. Во-вторых, расстояние между населенными пунктами очень большое. В этих условиях ликвидация районных больниц означает практически абсолютное лишение населения медицинской помощи, подчеркивали эксперты.

В 2019 году на сайте федерального Минздрава появилось сообщение о критериях для сохранения ЦРБ – минимум 20 тысяч жителей в районе. То есть там, где население меньше, больницы казались властям ненужными.

При реализации этого проекта в Алтайском крае могли закрыть более половины районных больниц. По данным Минздрава, на сегодняшний день в регионе 38 из 59 ЦРБ обслуживают 20 тысяч человек и меньше.

В том числе Табунский район. Жители села Алтайского обратились к депутату Госдумы Александру Терентьеву с просьбой помочь не закрывать районную больницу.

О необходимости сохранять такие учреждения неоднократно говорили и алтайские депутаты.

"В практическом ключе этот подход никогда в Алтайском крае не рассматривался. Даже программа развития здравоохранения в регионе принималась с учетом сохранения существующей численности центральных районных больниц. На федеральном уровне ситуация меняется, и мнение регионов, наконец, принимается во внимание. Судя по всему, новый министр здравоохранения Михаил Мурашко не разделяет позиции предшественника в вопросе сокращения числа ЦРБ", – сказал недавно глава комитета по здравоохранению парламента региона Александр Лазарев.

Всего сейчас в Алтайском крае действуют 58 центральных районных больниц. И по уверению Минздрава региона, к 2024 году их меньше не станет.