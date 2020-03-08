Мультфильм о смерти или "Человек-невидимка"? Что посмотреть в кино 8 марта

Новый шедевр студии Pixar, классический хоррор-ужастик "Человек-невидимка", а также российская картина о дайверах, снятая режиссером-женщиной о героине женщине. Рассказываем, на что пойти в кинотеатры во время трехдневных праздников.

"Вперед"

Главная премьера недели. Каждое новое творение студии Pixar – шедевр. Новая картина – не исключение. Режиссер Дэн Скэнлон до этого уже делал для студии "Университет монстров" и получилось очень симпатично. В фильме "Вперед" братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий. "Вперед" – второй, после "Тайны Коко", фильм студии о смерти и о том, как ее принять.

"Человек-невидимка"

Студия "Юниверсал" вновь пытается возродить свою киновселенную, состоящую из злодеев. Предыдущие фильмы – "Дракула" и "Мумия" – оказались провальными, как с точки зрения кассовых сборов, так и оценок зрителей. "Человека-невидимку" многие критики уже назвали удачным ужастиком. Главная героиня Сесилия живет в большом доме. Ее бойфренд – гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка. Фильм – не экранизация романа Герберта Уэллса, а реинкарнация одноименного хоррора из серии "Монстры Universal". Любопытно, что изначально главную роль должен был играть Джонни Депп, но потом он покинул проект. Бюджет фильма всего 7 млн долларов, но проект уже стал кассовым хитом в Америке, заработав за минувший уик-энд 29 млн долларов.

"Один вдох"

Идеальный выбор на 8 марта. Кино о женщине, снятое самой женщиной. Картина основана на реальных событиях. Главная героиня после неудачного брака и скучной работы расцветает, занявшись этим опасным спортом. С первой же попытки она погружается на 32 метра, а позже играючи задерживает дыхание на четыре минуты. Все вокруг пытаются понять, зачем ей нужно так рисковать. Во время международных соревнований она ныряет на глубину 100 метров. Прототип героини – королева фридайвинга Наталья Молчанова, которая начала заниматься этим спортом в 40 лет, установила более 40 мировых рекордов. Фильм обязателен к просмотру всем фанатам прекрасной киноленты Люка Бессона "Голубая бездна".