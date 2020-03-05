Помогла и обокрала. Жительницу Барнаула осудили за обман пенсионера

Ленинский районный суд приговорил к двум годам условно 40-летнюю жительницу Барнаула за кражу 46 тысяч рублей со счета пенсионера. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Установлено, что женщина помогала 76-летнему пенсионеру в домашних делах. В сентябре 2019 года он дал ей свою карту и назвал ПИН-код, чтобы помощница сняла 5 тысяч рублей в долг. Женщина знала, что пенсионер не получает уведомления и не пользуется банковскими приложениями. В течение месяца она частями переводила деньги себе на карту и обналичивала их через банкомат.

Суд учел отсутствие у злоумышленницы судимостей, положительную характеристику, раскаяние и мнение потерпевшего, который не настаивал на строгом наказании. Сама женщина призналась, что на кражу ее толкнула низкая зарплата.