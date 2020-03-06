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ДТП, покупки и сирийский генерал. Как мошенники обманывают жителей Алтайского края

, ИА "Амител"
Обокрасть могут, даже если у вас на карте вообще нет денег
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Преступники придумывают все более изощренные способы, чтобы обокрасть владельцев банковских карт. Но жители Алтайского края попадаются и на уловки, которым уже несколько лет. Самые популярные способы мошенничества назвали 5 марта на совместной пресс-конференции алтайского ГУ МВД и барнаульского отделения Центробанка.

Рост количества киберпреступлений, в первую очередь, связан с тем, что все больше людей пользуются пластиковыми картами, пояснил главный эксперт барнаульского отделения Банка России Михаил Метелев. По его словам, еще 10 лет назад люди в основном снимали деньги с карт и платили наличными. Сейчас же около 40% всех денежных операций – оплата товаров и услуг – производят посредством карты. На руках у жителей Алтайского края уже более 4 млн банковских карт.

В Центробанке все виды дистанционного мошенничества делят на три типа: снятие денег в банкомате или терминале, обман при покупках в интернете и операции через мобильный банк. Метелев отметил, что чаще всего случаи мошенничества возникают по вине самих клиентов, которые называют злоумышленникам данные своей карты.

Кстати, даже если на счету у клиента нет денег, преступники через мобильное приложение могут взять их в кредит. Платить за него, конечно, придется жертве.

Фишинговые сайты

В числе самых популярных способов мошенничества в интернете эксперт Центробанка назвал создание фишинговых сайтов. Это точные копии банковских сервисов, онлайн магазинов и туроператоров. Для оплаты товаров и услуг люди вводят данные своей банковской карты, с которой мошенники потом списывают деньги. По словам Метелева, чтобы уберечь себя от злоумышленников, следует пользоваться только проверенными сайтами и никогда не переходить по сомнительным ссылкам.

Сайты объявлений

Угодить в ловушку можно, даже выставив старый диван на продажу на сайте объявлений, рассказал глава отдела по раскрытию подобных преступлений алтайского ГУ МВД Евгений Прохоров. Мошенники, как правило, откликаются на объявление в первые несколько часов. Под разными предлогами они стараются узнать реквизиты банковской карты жертвы, чтобы якобы перевести деньги. Получив данные, преступники заходят в мобильный банк клиента и снимают все деньги.

"Ваша карта заблокирована"

Представившись сотрудником банка, мошенник говорит человеку, что зафиксировал сомнительные операции с его картой. Доверчивые люди называют преступникам свои персональные данные, чтобы в банке разобрались с ситуацией. Узнав номер карты и CVV-код, злоумышленники похищают средства.

По словам Прохорова, данный вид мошенничества существует уже пятый год, но люди все чаще на него попадаются. Он отметил, что настоящие сотрудники банка не имеют права обзванивать клиентов и узнавать персональные данные. А в случае сомнительной операции банк сам заблокирует карту и будет ждать звонка от ее владельца.

"Ваш родственник попал в ДТП"

По словам Прохорова, люди до сих пор попадаются на одну из самых старых уловок мошенников. С 12 часов ночи и до 5 утра преступники обзванивают людей, представляются их родственниками и говорят, что совершили ДТП. Затем трубку перехватывает якобы сотрудник полиции и утверждает, что для решения проблемы срочно нужны деньги.

Суммы требуют самые разные, вплоть до 500 тысяч рублей. И жители Алтайского края нередко отдают их, добавил полицейский.

Посылки и письма "счастья"

Назвали на пресс-конференции и менее популярные, но очень хитрые уловки мошенников. Например, все чаще можно, заказав в интернете мобильный телефон, получить в посылке кусок мыла или мешочек с песком. Выход один – пользоваться только проверенными источниками и не искать "варианты подешевле".

Особенно наивные жители Алтайского края даже верят письмам от якобы сирийских генералов, рассказал Прохоров.

"Женщина познакомилась в интернете с человеком, который представился генералом сирийской армии. Тот пожаловался, что в Сирии ему негде хранить деньги, и предложил отправить ей. Два миллиона долларов. В коробке. Попросил у нее 100 тысяч рублей на пересылку. Ну как на такое преступление реагировать? Только с улыбкой", – пояснил полицейский.

Как не попасться?

Мошенники постоянно следят за трендами и новыми продуктами банков, чтобы придумывать новые способы обмана, объяснил Метелев. Единственным способом снизить количество киберпреступлений, по его словам, является повышение финансовой грамотности населения.

Тем временем, мошенники обманывают россиян все чаще: например, в Алтайском крае за 2019 год количество киберпреступлений выросло более чем на 60%.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

6.03.2020 08:06
- гость -

Всегда обманывают. Выводы не делают.

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