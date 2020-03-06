Не спим ночами. Жильцы аварийного дома боятся, что он рухнет раньше, чем его расселят

Дом на ул. Советской Армии, 164 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Аварийный дом на Советской Армии, 164, где в декабре прошлого года обрушился балкон, продолжает медленно рассыпаться на глазах жильцов и прохожих. Сейчас в нем протекает крыша, стены усыпаны трещинами, а накануне упала часть фасада. Жильцы боятся, что не дождутся расселения, которое им пообещали в 2025 году – дом может развалиться намного раньше.

Все хуже и хуже

Двухэтажка начала разрушаться еще в 2016 году, говорят жильцы. По стенам пошли огромные трещины, выпала кирпичная кладка, а в некоторых квартирах начал рушиться потолок. Тогда же дом признавали аварийным и поставили в очередь на расселение, которого ждать еще пять лет.

Но после декабрьского ЧП ситуация усугубилась, рассказывает собственник одной из квартир в доме Михаил Алейник. Именно его балкон рухнул в конце 2019 года, когда мужчина распахнул дверь, чтобы выйти покурить.

"После того как балкон упал, дом начался разрушаться еще сильнее. Соседям на балкон валятся куски фасада, кирпичная стена осыпается, по стене нашего подъезда пошла огромная трещина, мы ежедневно слышим, как из нее вываливаются кирпичи", – говорит он.

Балкон Михаилу так и не восстановили, ведь дом будут расселять. Поэтому фасад просто заделали новой кирпичной кладкой, а дверь опечатали. Но, по словам мужчины, работы были проделаны некачественно. Между новой кладкой и стеной дома осталась щель в 10 см, куда всю зиму набивался снег. Сейчас, когда все начало таять, вода побежала в комнату. Заливает их квартиру и с потолка: кровля дома тоже требует ремонта. В результате мужчина и его мама по очереди вынуждены дежурить ночью.

"Ночью мы все покрывала, тряпки, которые лежат у двери, каждые полчаса отжимаем в стиральной машине. Ведра не подставишь, вода течет под дверью. Работы делали какие-то барыги, "за бутылку". Леса стояли два месяца, потом их убрали, а щель так и осталась. Юрист посоветовал после того как снег растает обратиться в администрацию, пусть доделывают", – говорит он.

Уйти нельзя остаться

После ЧП с балконом представители администрации города напомнили жильцам, что собственники могут либо снимать жилье, оплату которого компенсирует бюджет, либо воспользоваться маневренным фондом. Но до сих пор ни одна семья из этого дома не съехала. По словам Михаила, мэрия так и не предоставила им квартиры в маневренном фонде, а самостоятельно арендовать квартиру, за которую будут выплачивать компенсацию, сложно.

"Компенсации небольшие, но дело даже не в этом. Надо снимать квартиру у собственника, который зарегистрировал свой арендный бизнес и платит налог на прибыль. Только таким владельцам администрация готова перечислять компенсацию за нас. Найти таких собственников в Барнауле практически нереально. А просто уйти на съемную квартиру многим не по карману", – говорит Михаил.

В Барнауле жильцам аварийного фонда за аренду однокомнатной квартиры положена компенсация в 10 тыс. рублей, за двухкомнатную – 12 тыс. рублей, за трехкомнатную – 15 тыс. рублей.

Некоторые жильцы даже обращались к юристам, чтобы ускорить процедуру расселения дома и выдачу компенсаций за квартиры. Но в Барнауле сформирована очередь из домов, которые также ожидают сноса, а их владельцы ждут новые квартиры.

"Юристы рассказали одному из собственников, что если наш дом совсем рассыплется, то только в этом случае нас расселят и выдадут компенсации раньше 2025 года. Но тогда мы отодвинем в очереди другой дом, и его жильцы получат квартиры позже графика", – говорит Михаил.

Справка

Сейчас в Алтайском крае 473 многоквартирных дома признаны аварийными. В них проживает почти 12 тысяч человек. Большинство домов (64%) построены в 1946-1970 годах, 13,8% возведены в 1921-1945 годах, 13,4% уже более ста лет, их построили до 1921 года. Еще 8,8% аварийных зданий датируются 1971-1995 годами.

В 2020 году в Барнауле по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья расселят здания на ул. Петра Сухова, 16, Глушкова, 20, Смирнова, 77, 1-й Западной, 49а, Чеглецова, 9, Тимуровской, 54, Хлебозаводской, 12, Водопроводной, 74, Никитина, 96, Чехова, 14, Советской Армии, 52, Водников, 50, Фомина, 62, Восточной, 106.