Жители Косихинского района приведут в порядок могилы солдат Великой Отечественной войны. Но волонтерам нужна финансовая помощь, за которой они обратились к партии "Единая Россия". Глава регионального отделения ЕР Александр Романенко пообещал помочь найти средства и предложил запустить такой патриотический проект по всему региону.

В районе около 400 заброшенных могил ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Чтобы привести их в порядок, волонтеры общественной организации "Добродеи" разработали проект "Вспомним всех поименно".

"На то, что могилы принадлежат ветеранам Великой Отечественной войны, указывают лишь покосившиеся и полинявшие звезды на памятниках. Мы выявляем их или так, внешне, или по книгам памяти. Считаем, что в Год памяти и славы надо вспоминать наших дедов и прадедов не только у обелисков в праздничные дни, но и сделать все, чтобы могилы наших ветеранов выделялись среди современных памятников на кладбищах яркими звездами, или просто были ухоженными, несмотря на то, что делать это сейчас практически некому", – рассказала руководитель организации Татьяна Болдакова.

Она добавила, что волонтерам нужны деньги на краску, изготовление табличек.

Александр Романенко заверил, что обратится с просьбой о помощи к депутатам фракции "Единая Россия" в АКЗС и единороссам Косихинского района.

"Ваш проект, безусловно, должен быть реализован. И хорошо, что в этом участвуют школьники и взрослые всех возрастов. Считаю, что ваш опыт должны перенять в районах региона", – сказал Романенко.