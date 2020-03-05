Мишустин поручил выплатить каждому ветерану ВОВ по 75 тысяч рублей

В четверг, 5 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 75-летию Победы около миллиона ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, их вдов и бывших узников концлагерей получат по 75 тысяч рублей. Премьер подтвердил выделение денег из бюджета.

Указ ранее подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, выплату в размере 75 тысяч рублей получит каждый участник и инвалид войны, их вдовы и узники концлагерей, которые попали туда, будучи детьми.

Выплаты в 50 тысяч рублей выдадут труженикам тыла и тем, кто попал в концлагерь уже взрослым.

Как ранее сообщал amic.ru, с 2021 года в России планируется изменить правила оплаты больничного, декрета и отпуска. Предполагается, что все компенсации, которые положены россиянам, будет выплачивать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели.