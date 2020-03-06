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Деловое облако: "МегаФон" создал многофункциональную облачную платформу

, ИА "Амител"
Она рассчитана на государственных заказчиков и крупных клиентов
фото: zen.yandex.com

фото: zen.yandex.com

"МегаФон" запустил в коммерческую эксплуатацию собственную платформу "МегаФон Облако". Она создана с использованием оборудования последнего поколения, сертифицирована в соответствии с требованиями государственных регуляторов и может использоваться крупными коммерческими компаниями и государственными заказчиками. 

Собственная облачная платформа "МегаФона" реализована на базе двух дата-центров в Москве, сертифицированных по стандарту TIER III Operational Sustainability, который гарантирует надежность, технологичность и безопасность. Построена на современных SSD-дисках и процессорах последнего поколения. Они обеспечивают сервису максимально возможный на сегодняшний день уровень производительности, а профессиональная архитектура – высокую отказоустойчивость. Доступность услуг на уровне 99,95% характеризует высокий уровень сервиса.

"МегаФон Облако" предлагает комплекс решений на базе виртуализации VMware. В зависимости от потребностей клиентов облачная платформа обеспечивает размещение высоконагруженных систем, доступность, бесперебойную работу приложений и сервисов, хранение, защищенность и сохранность данных, предоставляет размещение в отказоустойчивом кластере. Георезервирование между двумя ЦОДами гарантирует высокую отказоустойчивость "МегаФон Облака", а также позволяет реализовывать различные сценарии обеспечения бесперебойной работы ИТ-систем заказчиков.

Многофункциональная облачная платформа "МегаФона" создана на базе решений ведущих мировых вендоров и позволяет реализовать задачи не только крупного бизнеса, но и заказчиков из госсектора, благодаря использованию импортозамещенного оборудования и ПО. Платформа аттестована по требованиям информационной безопасности в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных по наиболее высокому уровню УЗ-1 и требованиям по информационной безопасности, предъявляемых к государственным информационным системам, по наиболее высокому уровню К1. Это дает возможность размещать на платформе как информационные системы государственных структур федерального масштаба, так и коммерческих компаний, обрабатывающих персональные данные, включая медицинскую информацию и банковские сведения.

Помимо круглосуточной профессиональной технической поддержки, у каждого заказчика "МегаФон Облака" есть закрепленный за ним специалист службы клиентского сервиса.

"Запуском собственной многофункциональной облачной платформы мы создали фундамент для масштабирования высокотехнологичных цифровых услуг на базе облачных решений. Обеспечив высочайший уровень производительности, нам удалось сохранить конкурентоспособный уровень стоимости", – подчеркивает директор по маркетингу корпоративного бизнеса "МегаФона" Павел Захаров.

"МегаФон Облако" работает по принципу "pay as you go" – клиенты платят только за те ресурсы, которые используют. По словам Захарова, гибкая тарификация позволяет прогнозировать затраты и динамично регулировать потребление. Услуга доступна клиентам по всей России. 

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МегаФон– оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Трехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla. I место в рейтинге самых влиятельных компаний Интернета вещей 2018 в России по данным Rusbase. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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