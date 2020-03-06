Барнаульцам рекомендуют воздержаться от поездок в Китай, Корею, Иран и Италию

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Китае, Южной Корее, Иране и некоторых регионах Италии оперативный штаб совместно с МИД РФ рекомендует отказаться от поездок в эти страны в ближайшее время.

Посольства России в столицах этих государств поддерживают постоянную связь с гражданами РФ, находящимися за рубежом, и принимают обращения по телефонам горячей линии.

Дополнительно Ситуационно-кризисный центр МИД РФ просит российских граждан, которые планируют поездки в эти страны, позвонить по круглосуточному телефону +7-495-587-88-60 и сообщить свои данные, предпочитаемый вид связи и детали поездки для оповещения о мерах реагирования в связи с коронавирусной инфекцией.

Также МИД России рекомендует при поездках за границу использовать приложение "Зарубежный помощник". В нем можно зарегистрировать свой маршрут и получать оповещения о чрезвычайных ситуациях.