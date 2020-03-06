Ученые выяснили, почему мужчины живут меньше женщин

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии выяснили, что мужчины умирают раньше женщин не только из-за образа жизни – виновата "мужская" Y-хромосома. Об этом сообщает канал Phys.org.

Биологи протестировали гипотезу, согласно которой Y-хромосома не способна защитить организм мужчины от генетических мутаций в X-хромосоме. В женском организме поврежденные гены дублируются наличием второй X-хромосомы и негативные последствия проявляются позже.

Для проверки специалисты проанализировали данные о продолжительности жизни множества разнополых животных. Ученые выяснили, что мужские особи умирают в среднем на 17% раньше, чем женские, а заболевания, связанные с мутациями, у них развиваются чаще.