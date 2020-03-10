Сразу три крупных сахарных завода России закрываются из-за нерентабельности. Эксперты говорят, что сахара на рынке страны слишком много, а цены на него низкие. Между тем в Алтайском крае действует единственный за Уралом Черемновский сахарный завод, который в этом году идет на небывалый рекорд по производству сладкого продукта – 185 тыс. тонн. Но этому достижению на предприятии не рады. Стоит ли ждать Алтайскому краю закрытия сахарного завода, откуда в стране "лишний сахар" и ждать ли роста цен на продукт, разбирался корреспондент amic.ru.

Переизбыток сахара и низкие цены

Бить собственные рекорды Черемновскому сахарному заводу не в диковинку. В прошлом сезоне, 2018-2019, здесь переработали 830 тыс. тонн сахарной свеклы и выпустили 138 тыс. тонн сахара. Эта цифра была максимальной за весь период существования завода. И новый рекорд себя ждать не заставит – уже в текущем сезоне 2019-2020 годов предприятие переработает 1 млн 232 тонн свеклы и планирует выпустить 185 тыс. тонн сахарного песка. И это, как сообщили на предприятии, запредельная цифра для завода.

Рекордные показатели не стали радостной новостью для производителя: сахара много, но продавать его невыгодно из-за низких цен на продукт.

"Не знаю, хорошо это или нет. Если бы на этот сахар была цена, это было бы очень здорово. Но, к сожалению, цены сейчас на сахар нет. С сентября прошлого года цены обрушились и продавать сахар очень невыгодно. Поэтому заводы и закрываются. Они просто не могут существовать", – рассказал представитель предприятия.

По данным портала "Агроинвестор", в январе 2020 года средние оптовые цены на сахар в России составили 20,3 тыс. рублей за тонну с НДС, что на 43% ниже, чем в январе 2019 года.

Еще в 2016-2017 годах производство сахара в России стало превышать потребление. Реализовать излишки сахара за границей не удалось, так как это совпало со снижением мировых цен. В итоге сладкий продукт скопился и это привело к обвалу цен на внутреннем рынке России.

Объем потребления сахара в нашей стране составляет около 6 млн тонн, отмечает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). За сезон 2019-2020 годов страна произведет более 7,7 миллиона тонн сахара. Между тем, как сообщает "Союзроссахара", уже сейчас излишки продукта в стране достигли рекордных объемов – 2,7 млн тонн.

В Алтайском крае ситуация аналогичная: по данным управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, потребление сахара в регионе составляет около 90 тысяч тонн в год. В 2019 году произведено 151,7 тыс. тонн продукта. Вопрос, куда девать излишки, стоит открытым.

Вытесняющая химия

Еще одной серьезной проблемой в сахарной отрасли стали сахарозаменители. Вернее, их популярность среди населения, которое вдруг решило перейти на "здоровое питание" и перестает покупать обычный сахар. В среднем потребление сахарозаменителей в России растет на 15% в год.

"На потребление влияет многое. Сейчас на полках магазинов очень много завозной химии и людям пытаются внушить, что это хорошо. Что сахар – это плохо, а химия – хорошо. Мясо искусственное – это здорово. Вот фермеры не могут продать свое мясо по 100 рублей, а мы идем покупать это же мясо в магазине по 400-500 рублей. Колбаса, которая сделана из туалетной бумаги, стоит 300 рублей. Людям нужно понять, что химия и продукт, который получается из сырья растительного производства, – это немного разные вещи. И сахар для человека все-таки более полезен, чем та химия, которой нас пытаются травить. И при этом нам говорят, что это полезно, а сахар – это плохо и вредно", – рассказал эксперт amic.ru сахарной отрасли с многолетним стажем.

Между тем в рекламе сахарозаменителей не рассказывают, какими побочными эффектами грозят подобные продукты. А среди них, согласно исследованию Роскачества, такие неприятности, как инсулинорезистентность, метаболический синдром, жировая болезнь печени, диабет второго типа и др.

Можно не вздрагивать

Но несмотря на все проблемы отрасли, Черемновский сахарный завод в ближайший год прекращать работу точно не планирует, сообщил amic.ru источник, знакомый с деятельностью завода. В середине марта предприятие закончит переработку свеклы урожая 2019 года. После этого на несколько месяцев закроется на ежегодный плановый ремонт.

"Завод планирует запуститься на следующий год. Я надеюсь, что и в дальнейшем он не закроется. Это единственный завод за Уралом и, скорее всего, он пока будет существовать. 15 марта мы закончим переработку урожая. После этого начнем готовиться к следующему сезону переработки", – рассказал amic.ru директор завода.

С полной уверенностью о дальнейшей работе завода говорят и в краевом управлении по пищевой промышленности.

"Закрытие ОАО "Черемновский сахарный завод" не грозит, так как оно является единственным свеклоперерабатывающим предприятием за Уралом. Наличие в настоящее время современной и достаточной технической базы позволяет ему оставаться конкурентоспособным даже в сложившейся ситуации на рынке сахара", – сообщили amic.ru в управлении.

Если Черемновский сахарный завод и будет закрываться, то одним из последних в России, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. В ближайшие годы это ему точно не грозит. Разве что в крае или стране произойдет что-то из ряда вон выходящее.

"Я думаю, что завод и регион показывают очень приличную эффективность. Поэтому он будет работать столько, сколько сможет. Я думаю, что Алтайскому краю точно можно не переживать", – заявил Иванов.

Дошли до пика

Впрочем, и расширяться в ближайшее время завод не планирует – дальше некуда. Сейчас завод перерабатывает 6200 тонн сахарной свеклы в сутки. И это максимально возможный пик по производительности предприятия.

"За последние годы на заводе установили более совершенное оборудование, улучшили очистку для роста качественных показателей. Сейчас мы находимся на максимально возможном пике по производительности на этом оборудовании. Завод вышел на баланс по электрической и тепловой энергии, то есть у него полностью сбалансированное предприятие. В связи с этим завод имеет эффективное производство и экономические показатели, которые позволяют ему удержаться на плаву", – рассказал представитель завода.

Производить еще больше сахара на нынешнем оборудовании у предприятия не получится.

"Предприятие использует технологии еще с XVIII века. На сегодняшний день Черемновский сахарный завод дошел до некоего предела. И именно на этом оборудовании, которое существует здесь, производить больше пока он не сможет. Нужна новая тепловая схема, ТЭЦ и многое другое. И для этого придется строить другой завод, более совершенный", – заявил собеседник.

Улучшать качество сахара дальше тоже некуда, добавляет эксперт, поэтому на предприятии просто продолжают его поддерживать.

А вот применение новых технологий работы, в том числе с учетом климата, в котором расположен Черемновский завод, могло бы ему помочь, уверен Евгений Иванов.

"Континентальный климат позволяет продлить сезон переработки: завод замораживает убранную свеклу, и она отлично хранится в таком состоянии. И эту свеклу можно перерабатывать до самого конца зимы. К примеру, в Краснодаре или Воронеже так не получится. А вот в Алтайском крае запросто. Бич многих производств, и в том числе сахарного, – это скоротечный сезон переработки", – рассказал amic.ru эксперт ИКАР.

По его мнению, Черемновскому сахарному заводу следует попробовать перейти на североамериканские технологии длительного хранения, которые позволяют продлить сезон переработки до июня. Для этого в Северной Дакоте используются специальные хранилища-термосы. Но если такие технологии внедрить не получится, следует задуматься хотя бы над внедрением вентилируемых кагатов.

Заводы уйдут, что будет с сахаром?

К росту цен на сахар закрытие сахарных заводов не приведет, считают эксперты.

"По итогам 2019 года сахар стал наиболее подешевевшим за год продуктом. Цена на него за год упала на 40,62%. С начала 2020 года розничные цены на сахар продолжают снижаться. Закрытие указанных заводов, на наш взгляд, значительного влияния на рынок и ценовую динамику не окажет", – цитирует ТАСС исполнительного директора ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Вострикова.

Закрываемые в 2020 году три сахарных завода сделали в сезоне 2019-2020 годов 153 тыс. тонн сахара, или менее 2% производства сахара в РФ. Поэтому уход предприятий в России не окажет практически никакого влияния на рынок страны. В ближайшие месяцы на ценах (оптовых и розничных) это почти не скажется, возможны лишь незначительные колебания, считает Евгений Иванов.

"Даже если в России закроется 10 подобных заводов, накопленные запасы сахара позволят ни о чем не думать еще минимум два года. Все это время мы будем просто разгребать накопленные мегазапасы. Это небыстрый процесс", – считает Евгений Иванов.

Однако это не значит, что и другие сахарные заводы не могут попасть под угрозу закрытия.

"Речь идет не просто о приостановке, а о закрытии или перепрофилировании. Это серьезная проблема для местной экономики, бюджета и социальной жизни. Дело в том, что сахарные заводы зачастую являются градообразующими предприятиями в своих населенных пунктах, другой работы для людей там нет. Именно поэтому проблемой всем нужно тщательно заниматься. Если цены останутся такими же низкими и экспорт не удастся активизировать, если не в этом, так в следующем году это станет угрозой для оставшихся игроков", – рассказал "Вечерней Москве" Иванов.

Выход в экспорте

По мнению Евгения Иванова, ситуацию спасет сокращение площадей сахарной свеклы, совершенствование механизмов экспорта и выход на еще малоосвоенные в России морские поставки контейнерами в портах Чёрного и Балтийского морей.

"Нужно пробиваться на закрытые для нас рынки. Для Алтайского края актуален выход в Китай по всем товарам, включая сахар. Нужно добиваться свободного выхода на эти рынки или попадания в квоты. Пока российский сахар в тарифную квоту не попал", – поясняет эксперт.

Если Россия выйдет на новые экспортные рынки, то это позволит не сокращать, а наращивать производство сахара в стране, в этом же случае перестанут закрываться заводы.

По данным ИКАР, с учетом импорта 0,2 млн тонн (в основном из Белоруссии) и накопленных за три предыдущих сезона не менее 0,5 млн тонн избыточных запасов, России надо экспортировать более 2,4 млн тонн сахара. Это колоссальные объемы, и у России пока нет такого опыта экспорта. Реально получится экспортировать не более 1,1 млн тонн, и это будет невероятный рекорд за 220 лет свекловодства в России.

Решать проблему экспорта должно государство, своими силами сахарные заводы этот вопрос не осилят. Однако шагов в этом направлении почти не предпринимается, подчеркивает Евгений Иванов.

"Государство должно озаботиться всесторонним развитием экспорта любой российской продукции, в первую очередь, это контейнерный морской экспорт. Инфраструктура за 30 лет практически не создана. Этой задачей нужно заниматься, чтобы экспорт из России готовой продукции морским путем стал не хуже, чем у Турции, Украины, Евросоюза, Бразилии, США, Китая", – цитирует эксперта "Говорит Москва".

Сейчас же Россия использует для экспорта практически только автомобильные и железные дороги. В основном поставки идут в страны бывшего СССР, а также Афганистан, Монголию, КНДР. Кроме того, небольшой автомобильный поток продукции идет на Балканы.