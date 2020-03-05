Уроженка Алтайского края, отсидевшая в американской тюрьме по обвинению в работе иностранным агентом, Мария Бутина станет членом "Партии прямой демократии". От этой политической силы она будет баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году. Причем на выборы пойдет от Алтая, об этом сообщают источники "Коммерсанта". Вспоминаем, как барнаульская активистка стала шпионкой и какие у неё политические перспективы.

Партия прямой демократии

Мария Бутина зарегистрировались для участия в учредительном съезде "Партии прямой демократии", она вступит в ряды этого политического объединения и будет курировать вопросы цифровой грамотности и безопасности населения. Об этом изданию сообщил член оргкомитета партии, совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков. Но партия официально не зарегистрирована Минюстом и пока называется проектом.

Вместе с Бутиной в "ППД" вступит экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин).

"Партию прямой демократии" в начале года основал разработчик онлайн-игры "World of Tanks" Вячеслав Макаров. А потому её еще называют "партией танчиков".

Политические перспективы

Со ссылкой на неназванный источник издание сообщает, что Бутина будет баллотироваться в 2021 году на выборах в Государственную думу от Алтая (не указано от какого региона именно: Алтайского края и Республики Алтай) по одному из одномандатных округов.

Её шансы войти в большую политику пока невелики. Прежде всего, потому что перспективы самой партии туманны. На съезде 5 марта объявят об ее учреждении, затем Минюст в течение месяца будет проверять документы. И если всё в порядке (что редкость с первого раза), партия получит полгода на проведение съездов как минимум в половине регионов страны. Только после этого партия будет официально зарегистрирована и получит право на участие в выборах. Вряд ли "ППД" успеет провести широкую кампанию на региональных выборах 2020 года (региональных депутатов будут выбирать в 11-ти субъектах) и набрать на голосовании более 5%-барьера, чтобы пройти в парламенты и заксобрания.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Но чтобы принять в них участие, нужно собирать по стране боле 200 тысяч подписей для регистрации. Федеральные эксперты предполагают, что власть поможет пройти этот фильтр только угодным малым партиям.

Кто такая Мария Бутина?

Сейчас она работает телеведущей на "Russia Today", а прославилась тем, что отсидела в американской тюрьме по подозрению в шпионаже в пользу российского правительства. В марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам заключения.

Мария Бутина родилась в Барнауле 10 ноября 1988 года. Высшее образование получила в Алтайском государственном университете по специальности "политология". В 2006-2007 годах работала в молодежном движении "Победа", в 2006-2008 — координатор алтайской общественной организации "Школа реальной политики". С 2008 по 2010 год была членом членом Общественной палаты Алтайского края, а кроме того занимала пост пресс-секретаря ОП. В разные годы занималась предпринимательской деятельностью. В 2011-м переехала в Москву, где открыла рекламное агентство. В 2011-2018 года возглавляла организацию "Право на оружие".

В столице была помощником экс-сенатора Александра Торшина. А в 2016-м переехала в США по студенческой визе, получила диплом магистра международных отношений в Американском университете в Вашингтоне.