Жительница Алтая отдала 100 тысяч рублей "сирийскому генералу", ожидая 2 млн долларов

Жительница Алтайского края отдала 100 тысяч рублей мошенникам. Взамен она планировала получить 2 миллиона долларов от сирийского генерала. О поражающей наповал доверчивости женщины 5 марта рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Алтайскому краю Евгений Прохоров. Правда, о том, когда именно это произошло, полицейский не уточнил.

По словам Прохорова, началась история с того, что женщине пришло письмо якобы от главнокомандующего из Сирии.

"Женщина познакомилась в интернете с человеком, который представился генералом сирийской армии. Тот пожаловался, что в Сирии ему негде хранить деньги, и предложил отправить их ей. 2 миллиона долларов. В коробке. Попросил у нее 100 тысяч рублей на пересылку. Ну как на такое преступление реагировать? Только с улыбкой", — пояснил полицейский.

Прохоров добавил, что подобные случаи, к сожалению, происходят в регионе нередко. Люди попадаются на самые разные уловки мошенников. Причем, для разных категорий граждан преступники используют разные способы обмана.