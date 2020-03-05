Жительница Алтая отдала 100 тысяч рублей "сирийскому генералу", ожидая 2 млн долларов

Жительница Алтайского края отдала 100 тысяч рублей мошенникам. Взамен она планировала получить 2 миллиона долларов от сирийского генерала. О поражающей наповал доверчивости женщины 5 марта рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Алтайскому краю Евгений Прохоров. Правда, о том, когда именно это произошло, полицейский не уточнил.
По словам Прохорова, началась история с того, что женщине пришло письмо якобы от главнокомандующего из Сирии.
"Женщина познакомилась в интернете с человеком, который представился генералом сирийской армии. Тот пожаловался, что в Сирии ему негде хранить деньги, и предложил отправить их ей. 2 миллиона долларов. В коробке. Попросил у нее 100 тысяч рублей на пересылку. Ну как на такое преступление реагировать? Только с улыбкой", — пояснил полицейский.
Прохоров добавил, что подобные случаи, к сожалению, происходят в регионе нередко. Люди попадаются на самые разные уловки мошенников. Причем, для разных категорий граждан преступники используют разные способы обмана.
Комментарии
Жадность
Да ладно, помочь хотела.
5.03.2020 18:57
- гость -
Жадность.
Хуже. АЛЧНОСТЬ !!!
Да а то не зря же нам назначали Губернатор целого Прокурора ! Здесь живут по омки сосланных по различным причинам людей крестьян которые приехали с охваченными голодом регионов на целинные земли и каторжная работа в Демидовский каменоломнях это всё от радости в их жизни ?