В Исландии коронавирус зафиксировали у 26 человек

26 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Исландии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что все зараженные — граждане страны, недавно приехавшие из Австрии и Италии. Сейчас все прибывшие из потенциально опасных стран проходят карантин. Власти Исландии при этом заявили, что ограничений поездок в страну пока нет.

По данным на четверг, 5 марта, количество заражений коронавирусом превысило 95 тысяч человек, число смертей приближается к 3,3 тысячи. Число стран, страдающих от болезни, растет. При этом скорость распространения инфекции за пределами Китая намного выше, чем в самой Поднебесной.