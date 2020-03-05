Мэрия Новосибирска не может отменить концерт Тилля Линдеманна

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не может запретить концерт вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за отсутствия таких полномочий, сообщает РИА "Новости".

Глава города отметил, что в мэрию постоянно поступают обращения с требованиями отменить тот или иной концерт или спектакль. Однако городская администрация в этом случае бессильна.

Также мэр высказал личное мнение касательно эпатажного клипа Тилля Линдеманна. "Они прославились клипом… Я по-человечески понимаю, что унижение наших девушек там присутствует, и мне тоже это не нравится, но все-таки каждый должен работать в рамках своих полномочий", — прокомментировал он.

Напомним, вышедший 14 февраля дебютный клип Till the End с нового сольного проекта Тилля Линдеманна под названием NA CHUI, привлек большое внимание пользователей интернета. Российские девушки, снявшиеся в клипе, стали получать угрозы от пользователей, а активист из Новосибирска направил требование мэру города отменить концерт группы Lindemann. Также 4 марта стало известно о том, что аналогичный запрос властям сибирской столицы направили феминистки.

Концерт группы Lindemann состоится 17 марта в Экспоцентре.