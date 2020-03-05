Россиян ждет идеальное для здоровья лето

Температура летом нынешнего года в России будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет. Об этом в беседе с изданием "Газета.ру" рассказал сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Лето получается очень классное... Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей", — сказал он.

Тишковец добавил, что аномальное тепло ожидает россиян также и весной. По его словам, с марта по май температура воздуха будет превышать норму на несколько градусов. По словам синоптика, в марте будет очень высокий температурный фон. "Это самое теплое начало весны в истории", — заключил синоптик.