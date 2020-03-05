Хорошо погулял. Житель Горно-Алтайска пришел домой с корпоратива и сломал жене нос

21-летнего жителя Горно-Алтайска обвиняют в причинении вреда здоровью своей 23-летней жены, сообщают в МВД по Республике Алтай.

Горожанка рассказала, что накануне инцидента ее муж ушел на корпоратив и вернулся уже под утро. Он сразу лег спать, но жена потребовала объяснений, почему он пришел так поздно. Мужчина не стал оправдываться, ударил жену по лицу и уснул.

Наутро пострадавшая вновь разбудила супруга, чтобы выяснить причину столь позднего возвращения. Однако в ходе бурного выяснения отношений мужчина не справился со своими эмоциями и ударил жену кулаком по носу, а затем ушел из дома. В тот же день заявительница обратилась в медицинское учреждение с травмой носа.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".