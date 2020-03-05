Четверг, 5 Март, 23:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,19
€ 73,68
-2°
Обь
2см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 мартаВеликий пост-2020Изменение Конституции
Новости

Россиянка закрыла ипотеку "додефолтными" деньгами и лишилась квартиры

, ИА "Амител"
Суд встал на сторону банка
Фото: youtube.com

Фото: youtube.com

26-летняя жительница Воронежской области потеряла купленную в ипотеку квартиру, попытавшись заплатить за нее купюрами 1995 года выпуска, сообщает "36 Регион".

Россиянка оформила ипотеку летом 2018 года на сумму 1,7 млн рублей, но не внесла ни одного платежа по договору. В начала 2020 года банк подал на женщину в суд.

На заседании заемщица заявила, что полностью закрыла долг еще в декабре 2019 года. Но как выяснилось, сделала она это недействительными купюрами, выпущенными в 1995 году. Сотрудники банка приняли средства, но предупредили ее, что деньги недействительны.

Суд встал на сторону банка. Женщина теперь должна отдать квартиру и оплатить госпошлину в 300 тысяч рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
23:31
Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи 0
22:55
Жильцы барнаульской новостройки требуют по 500 тысяч рублей с застройщика 0
22:22
Более половины жителей Барнаула страдают от профессионального выгорания 0
21:51
Россиянка закрыла ипотеку "додефолтными" деньгами и лишилась квартиры 0
21:29
Хорошо погулял. Житель Горно-Алтайска пришел домой с корпоратива и сломал жене нос 1
20:42
Россиян ждет идеальное для здоровья лето 0
20:10
В Исландии коронавирус зафиксировали у 26 человек 0
19:36
Мэрия Новосибирска не может отменить концерт Тилля Линдеманна 1
19:01
Барнаульская "шпионка" Бутина нашла себе партию и пойдет на выборы в Госдуму от Алтая 6
18:43
Жительница Алтая отдала 100 тысяч рублей "сирийскому генералу", ожидая 2 млн долларов 8
18:28
Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника 1
17:51
Социологи назвали главное занятие россиянок в свободное время 0
17:36
Власти Барнаула оценили ситуацию с домом, где провалилась крыша 1
17:20
Мишустин поручил выплатить каждому ветерану ВОВ по 75 тысяч рублей 5
17:05
Вызывая огонь на себя: в Барнауле вспомнили подвиг десантников 6-й роты 0
16:53
Помогла и обокрала. Жительницу Барнаула осудили за обман пенсионера 0
16:42
Коллекторы рассказали, почему россияне допускают просрочки платежей по кредитам 1
16:32
Жители Алтайского края за год выиграли в лотереи 226 млн рублей 2
16:16
Новый случай коронавируса зафиксировали в России 0
16:03
Осталось только пиццу с ананасами внести. Мемы о поправках в Конституцию РФ 9
15:51
Школу за четверть миллиарда построят в Алтайском крае 8
15:42
В Японии не станут переносить Олимпийские игры из-за коронавируса 0
15:30
От крупы до мяса. Какую помощь могут получить нуждающиеся от благотворительных фондов 1
15:16
Оплатят ли выходной в день голосования по Конституции? 5
15:03
Теперь не только старики. Жители Алтая стали чаще попадаться на уловки мошенников 2
14:52
Девушка из Барнаула стала героиней телевизионного шоу "Беременна в 16" 24
14:41
Путин на совещании с правительством обсудил, как бороться с бедностью на Алтае 36
14:31
В России заступились за Смирнова после его слов о ненужности образования для девочек 26
14:19
Глава одного из сельсоветов Алтайского края создала преступную группировку 5
14:05
Учись, развлекайся и будь в тренде: где искать подкасты и какие выбрать 0
13:52
Самое красивое тело края: чемпионат по бодибилдингу Алтая впервые проведут в театре 4
13:45
Ждут, надеются, верят. Какие дома-долгострои не могут дождаться дольщики в Барнауле 7
13:30
Пользователи интернета стали активно интересоваться порно с коронавирусом 4
13:15
Либералы, демократы, все к нам! Алтайское "Яблоко" ищет кандидатов на выборы 18
13:05
Чтобы было тепло: как алтайские компании отапливают Якутию и Арктику 2
12:54
Минздрав проверяет информацию об отказе в госпитализации двум жительницам Барнаула 7
12:43
Жителя Красноярска наказали за выброшенную из окна собаку 1
12:31
Злоумышленники похитили миллион рублей у жителя Алтайского края 2
12:16
Причиной взрыва на полигоне под Мурманском стал маломощный заряд 0
12:04
Праздник к нам приходит. Депутат БГД Александр Локтев поздравил женщин с 8 Марта 2
11:47
Иномарка перевернулась под Барнаулом из-за гололеда 1
11:35
В России могут начать по-другому оплачивать декрет, больничный и отпуск. Как? 3
11:26
Поезжайте на такси. В больнице Барнаула отказались госпитализировать тяжелобольных 20
11:15
"Одна проблема – прическа портится". Ирина Солнцева о Карлине, кошках и любви к мужу 17
11:01
Купить жилье: как оценить свои возможности и узнать платеж по ипотеке 2
10:53
Томенко запретил рубить лес на некоторых участках ценных алтайских боров 9
10:43
Россиянин незаконно вернулся на родину в Алтайском крае 5
10:30
В Якутии и Арктике: как предприятия алтайского кластера отапливают север 0
10:24
81-летний водитель погиб в ДТП на Алтае 10
10:10
Голосовые сообщения во "ВКонтакте" можно будет преобразовывать в текст 0
09:55
Житель Алтайского края едва не убил подростка 2
09:46
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса 0
09:32
В Барнауле планируют создать экопарковки 16
09:16
Что не стоит дарить женщине на 8 марта, если вы не хотите скандала и слез 12
09:02
Отпуск и декрет в России будут оплачивать по-новому 6
08:45
BMW обновил эмблему 13
08:31
Ученые нашли простое средство для похудения 1
08:15
Хайпануть или тянуть. Эксперты оценили вероятность досрочных выборов в Госдуму 5
08:02
Школу с безопасным бассейном строят в Барнауле 2
07:45
Брат и сестра – одна сатана. Барнаульцев осудят за нападение на полицейского 1
07:32
Осторожно, детский сад: веселые фотографии про будни малышей 1
07:16
"Единая Россия" ищет кандидатов в Барнауле и Бийске для участия в довыборах в АКЗС 10
07:01
Как отдыхаем на 8 Марта в 2020 году 3
06:42
Владимира Владимировича и двух императриц воспитывают в Барнауле 1
06:22
"Сам пощусь вразнобой". Священник о смысле Великого поста и повальной моде на него 4
06:00
Мокрый снег выпадет в Алтайском крае 5 марта 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.