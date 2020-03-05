Россиянка закрыла ипотеку "додефолтными" деньгами и лишилась квартиры

26-летняя жительница Воронежской области потеряла купленную в ипотеку квартиру, попытавшись заплатить за нее купюрами 1995 года выпуска, сообщает "36 Регион".

Россиянка оформила ипотеку летом 2018 года на сумму 1,7 млн рублей, но не внесла ни одного платежа по договору. В начала 2020 года банк подал на женщину в суд.

На заседании заемщица заявила, что полностью закрыла долг еще в декабре 2019 года. Но как выяснилось, сделала она это недействительными купюрами, выпущенными в 1995 году. Сотрудники банка приняли средства, но предупредили ее, что деньги недействительны.

Суд встал на сторону банка. Женщина теперь должна отдать квартиру и оплатить госпошлину в 300 тысяч рублей.