Клубничка на 8 марта. Легкий и освежающий смузи по рецепту от мужчин amic.ru

Решили порадовать любимую вкусными блюдами на 8 марта, а она на диете? Ужас какой. Что ж, если ни вкуснейший салат, ни горячие рулетики ей не по душе, не паникуйте. Рецепт этого фруктового смузи точно вас выручит. Тем более, что готовить вместо вас будет блендер (ну почти). До лета еще далеко, но этот напиток точно его приблизит. Поэтому бегом в магазин за фруктами и йогуртом. Ну а сначала, конечно, посмотрите видеорецепт от корреспондентов amic.ru Саши Соколова и Славы Мельникова.

И тогда в следующий раз, когда в кафе любимая попросил смузи, вы смело сможете ответить: "Какой еще смузи? Я готовлю его в сто раз круче".