Сверхбогатых людей в мире стало больше

По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, людей с капиталом от 30 млн долларов стало на 31 тысячу больше. Рост составил 6,4%, на данный момент по всему миру насчитывается около 513 тысяч сверхбогатых людей.

Эксперты объясняют это ростом стоимости ценных бумаг и недвижимости. Также в 2019 году увеличилась цена на золото, которое также считается надежным активом и часто содержится в инвестиционных портфелях.

Около половины из сверхбогатых людей живут в США. Второе место занимает Китай. Согласно прогнозам Knight Frank, к 2024 году общее число сверхбогатых людей в мире вырастет на четверть и составит 650 тысяч человек.