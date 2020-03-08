Печальный кексик. Суровый мужской рецепт, как НЕ надо готовить к 8 марта

Как порадовать любимую к 8 марта? Ответ напрашивается сам: приготовить что-нибудь простое, быстрое и сладкое. Мы тоже так подумали и нашли несложный рецепт кексика за 5 минут. Его авторы обещали, что все будет вкусно и быстро. Для блюда нам нужны 70 г муки, 15 г какао-порошка, 60 г сахара, одно яйцо, 40 г молока, 30 г подсолнечного масла и 2 г разрыхлителя. Вроде, все просто, не так ли?

Но, кажется, что-то пошло не так. Конечно, у вас, может быть, получится лучше. Но мы вам заниматься кексом точно не рекомендуем. Займитесь лучше чем-нибудь более полезным.

Хотя, если ваша дама сердца на 23 февраля снова отделалась носками, наш рецепт станет неплохим намеком для нее, что так больше продолжаться не может. В общем, смотрите и (не) наслаждайтесь.