Четверг, 5 Март, 23:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,19
€ 73,68
-2°
Обь
2см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 мартаВеликий пост-2020Изменение Конституции
Новости

Более половины жителей Барнаула страдают от профессионального выгорания

, ИА "Амител"
Среди причин – низкая зарплата
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Онлайн-сервис по поиску работы "Зарплата.ру" провел опрос среди барнаульцев с целью выявить, страдают ли трудоустроенные горожане профессиональным выгоранием.

Результаты показали, что более половины респондентов (58%) уверены, что испытывают профессиональное выгорание. Около четверти (26%) отметили, что раньше были в таком состоянии, но смогли с ним справиться. При этом ничего похожего никогда не испытывали 16% опрошенных.

Также барнаульцы обозначили причины, приводящие к выгоранию. Половина жителей краевой столицы назвали низкую зарплату. 43% опрошенных связали плохое самочувствие из-за работы с негативной атмосферой в коллективе, 42% заявили об отсутствии мотивации, а 37% барнаульцев выгорели из-за перегруженности рабочими задачами.

Среди менее популярных причин – монотонность и рутинность работы (29%), отсутствие карьерного роста (24%), отсутствие похвалы от начальства (12%) и личные проблемы, которые отражаются на работе (4%).

В результате 87% барнаульцев признали профессиональное выгорание серьезной проблемой. Для ее решения нужно сменить место работы, взять отпуск, заниматься хобби во время отдыха или проводить больше времени с близкими, считают жители Барнаула. И только каждый двадцатый думает, что нужно обращаться за помощью к психологу.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
23:31
Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи 0
22:55
Жильцы барнаульской новостройки требуют по 500 тысяч рублей с застройщика 0
22:22
Более половины жителей Барнаула страдают от профессионального выгорания 0
21:51
Россиянка закрыла ипотеку "додефолтными" деньгами и лишилась квартиры 0
21:29
Хорошо погулял. Житель Горно-Алтайска пришел домой с корпоратива и сломал жене нос 1
20:42
Россиян ждет идеальное для здоровья лето 0
20:10
В Исландии коронавирус зафиксировали у 26 человек 0
19:36
Мэрия Новосибирска не может отменить концерт Тилля Линдеманна 1
19:01
Барнаульская "шпионка" Бутина нашла себе партию и пойдет на выборы в Госдуму от Алтая 6
18:43
Жительница Алтая отдала 100 тысяч рублей "сирийскому генералу", ожидая 2 млн долларов 8
18:28
Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника 1
17:51
Социологи назвали главное занятие россиянок в свободное время 0
17:36
Власти Барнаула оценили ситуацию с домом, где провалилась крыша 1
17:20
Мишустин поручил выплатить каждому ветерану ВОВ по 75 тысяч рублей 5
17:05
Вызывая огонь на себя: в Барнауле вспомнили подвиг десантников 6-й роты 0
16:53
Помогла и обокрала. Жительницу Барнаула осудили за обман пенсионера 0
16:42
Коллекторы рассказали, почему россияне допускают просрочки платежей по кредитам 1
16:32
Жители Алтайского края за год выиграли в лотереи 226 млн рублей 2
16:16
Новый случай коронавируса зафиксировали в России 0
16:03
Осталось только пиццу с ананасами внести. Мемы о поправках в Конституцию РФ 9
15:51
Школу за четверть миллиарда построят в Алтайском крае 8
15:42
В Японии не станут переносить Олимпийские игры из-за коронавируса 0
15:30
От крупы до мяса. Какую помощь могут получить нуждающиеся от благотворительных фондов 1
15:16
Оплатят ли выходной в день голосования по Конституции? 5
15:03
Теперь не только старики. Жители Алтая стали чаще попадаться на уловки мошенников 2
14:52
Девушка из Барнаула стала героиней телевизионного шоу "Беременна в 16" 24
14:41
Путин на совещании с правительством обсудил, как бороться с бедностью на Алтае 36
14:31
В России заступились за Смирнова после его слов о ненужности образования для девочек 26
14:19
Глава одного из сельсоветов Алтайского края создала преступную группировку 5
14:05
Учись, развлекайся и будь в тренде: где искать подкасты и какие выбрать 0
13:52
Самое красивое тело края: чемпионат по бодибилдингу Алтая впервые проведут в театре 4
13:45
Ждут, надеются, верят. Какие дома-долгострои не могут дождаться дольщики в Барнауле 7
13:30
Пользователи интернета стали активно интересоваться порно с коронавирусом 4
13:15
Либералы, демократы, все к нам! Алтайское "Яблоко" ищет кандидатов на выборы 18
13:05
Чтобы было тепло: как алтайские компании отапливают Якутию и Арктику 2
12:54
Минздрав проверяет информацию об отказе в госпитализации двум жительницам Барнаула 7
12:43
Жителя Красноярска наказали за выброшенную из окна собаку 1
12:31
Злоумышленники похитили миллион рублей у жителя Алтайского края 2
12:16
Причиной взрыва на полигоне под Мурманском стал маломощный заряд 0
12:04
Праздник к нам приходит. Депутат БГД Александр Локтев поздравил женщин с 8 Марта 2
11:47
Иномарка перевернулась под Барнаулом из-за гололеда 1
11:35
В России могут начать по-другому оплачивать декрет, больничный и отпуск. Как? 3
11:26
Поезжайте на такси. В больнице Барнаула отказались госпитализировать тяжелобольных 20
11:15
"Одна проблема – прическа портится". Ирина Солнцева о Карлине, кошках и любви к мужу 17
11:01
Купить жилье: как оценить свои возможности и узнать платеж по ипотеке 2
10:53
Томенко запретил рубить лес на некоторых участках ценных алтайских боров 9
10:43
Россиянин незаконно вернулся на родину в Алтайском крае 5
10:30
В Якутии и Арктике: как предприятия алтайского кластера отапливают север 0
10:24
81-летний водитель погиб в ДТП на Алтае 10
10:10
Голосовые сообщения во "ВКонтакте" можно будет преобразовывать в текст 0
09:55
Житель Алтайского края едва не убил подростка 2
09:46
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса 0
09:32
В Барнауле планируют создать экопарковки 16
09:16
Что не стоит дарить женщине на 8 марта, если вы не хотите скандала и слез 12
09:02
Отпуск и декрет в России будут оплачивать по-новому 6
08:45
BMW обновил эмблему 13
08:31
Ученые нашли простое средство для похудения 1
08:15
Хайпануть или тянуть. Эксперты оценили вероятность досрочных выборов в Госдуму 5
08:02
Школу с безопасным бассейном строят в Барнауле 2
07:45
Брат и сестра – одна сатана. Барнаульцев осудят за нападение на полицейского 1
07:32
Осторожно, детский сад: веселые фотографии про будни малышей 1
07:16
"Единая Россия" ищет кандидатов в Барнауле и Бийске для участия в довыборах в АКЗС 10
07:01
Как отдыхаем на 8 Марта в 2020 году 3
06:42
Владимира Владимировича и двух императриц воспитывают в Барнауле 1
06:22
"Сам пощусь вразнобой". Священник о смысле Великого поста и повальной моде на него 4
06:00
Мокрый снег выпадет в Алтайском крае 5 марта 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.