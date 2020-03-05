Более половины жителей Барнаула страдают от профессионального выгорания

Онлайн-сервис по поиску работы "Зарплата.ру" провел опрос среди барнаульцев с целью выявить, страдают ли трудоустроенные горожане профессиональным выгоранием.

Результаты показали, что более половины респондентов (58%) уверены, что испытывают профессиональное выгорание. Около четверти (26%) отметили, что раньше были в таком состоянии, но смогли с ним справиться. При этом ничего похожего никогда не испытывали 16% опрошенных.

Также барнаульцы обозначили причины, приводящие к выгоранию. Половина жителей краевой столицы назвали низкую зарплату. 43% опрошенных связали плохое самочувствие из-за работы с негативной атмосферой в коллективе, 42% заявили об отсутствии мотивации, а 37% барнаульцев выгорели из-за перегруженности рабочими задачами.

Среди менее популярных причин – монотонность и рутинность работы (29%), отсутствие карьерного роста (24%), отсутствие похвалы от начальства (12%) и личные проблемы, которые отражаются на работе (4%).

В результате 87% барнаульцев признали профессиональное выгорание серьезной проблемой. Для ее решения нужно сменить место работы, взять отпуск, заниматься хобби во время отдыха или проводить больше времени с близкими, считают жители Барнаула. И только каждый двадцатый думает, что нужно обращаться за помощью к психологу.