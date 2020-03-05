Жильцы барнаульской новостройки требуют по 500 тысяч рублей с застройщика

Владельцы жилья в новостройке через суд требуют по 500 тысяч рублей каждому за трещины и лужи, информирует пресс-служба Октябрьского районного суда Барнаула.

Суд рассмотрит исковое заявление, которое направила Алтайская краевая региональная общественная организация по защите прав потребителей "Солидарность" с целью защиты интересов жильцов многоквартирного дома по адресу ул. Сергея Ускова, 31.

Отмечается, что владельцы квартир с самого момента ввода здания в эксплуатацию наблюдает за тем, как оно рушится. Это продолжается уже пять лет, а застройщик якобы не заинтересован в ремонте дома. Общественная организация потребовала безвозмездно ликвидировать все строительные недостатки, а также выплатить по 500 тысяч рублей каждому из собственников. На момент обращения к исковому заявлению присоединились 34 владельца квартир.

Жильцы дома указали на множество недостатков здания: неграмотно спроектированная крыша и система водосточных воронок, трещины по стяжке на технических этажах, проблемы со штукатуркой, краской, плиткой, крылечками, технологическими нишами в подъезде, а также на ряд недостатков с просевшим асфальтом, пешеходными дорожками и площадками и зелеными зонами.

Истцы установили компании срок два месяца на устранение всех нарушений с момента оглашения резолютивной части решения суда. Если ответчик не выполнит требования в указанные сроки, то с него просят взыскивать неустойку в размере 3% от стоимости ремонта за каждый день просрочки. Также в пользу каждого истца с застройщика требуют компенсацию за причинение морального вреда в размере 500 тысяч рублей. При этом все вышеуказанные обязательства нужно выполнить до завершения процедуры реорганизации ООО "СЗ ИСК Союз".

Жилой 10-этажный дом на ул. Сергея Ускова, 31, насчитывает 290 квартир, здание ввели в эксплуатацию в 2015 году. Его обслуживает управляющая компания "Забота".



