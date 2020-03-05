Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи

Госдума на пленарном заседании в четверг, 5 марта, приняла закон об обязательном прохождении полиграфа при приеме на службу в Росгвардию.

Документ на законодательном уровне закрепляет "обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием полиграфа, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии". При этом за отказ соблюдать новые требования может быть предусмотрено расторжение трудового договора.

Обязательное прохождение полиграфа предусмотрено как для кандидатов на службу в Росгвардию, так и для лиц, которых назначают на руководящие должности. Регламент проведения проверок в будущем определит директор Росгвардии.