"Динамо-Алтай" пробилось в полуфинал Кубка Федерации

Хоккеисты "Динамо-Алтай" вновь крупно выиграли в Саратове и вышли в полуфинал Кубка Федерации. Четвертый матч четвертьфинала плей-офф первенства Высшей хоккейной лиги против "Кристалла" состоялся сегодня и завершился убедительной победой барнаульских хоккеистов с результатом 7:0.

Заброшенными шайбами отметились Василий Кружилин, Виталий Коньков, Сергей Рябухин, Степан Жданов, Евгений Филин, Валерий Глухов и Максим Блинов.

Таким образом, "Динамо-Алтай" выиграло серию с общим счетом 4:0 и пробилось в квартет сильнейших команд турнира. Напомним, ранее барнаульцы дважды праздновали победу на своем льду с одинаковым счетом 3:2 и накануне выиграли в Саратове – 8:2.

Соперник алтайских хоккеистов по полуфиналу кубка Федерации определится позднее. Это будет победитель пары "Чебоксары" – "Красноярские Рыси".