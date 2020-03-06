Мороз и снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 марта

В Алтайском крае в пятницу, 6 марта, усилится ветер, выпадут осадки и существенно похолодает, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

Днем температура воздуха составит от -7°C до -12°C. В южных районах края столбик термометра покажет до -2°С, но ожидается похолодание в течение дня. Метеорологи прогнозируют в отдельных районах небольшой, местами умеренный снег и метели. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Также стоит быть осторожнее на дорогах: будет сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток температура составит от -7°С до -9°С с похолоданием в течение дня. Временами небольшой снег и сильная гололедица на дорогах. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.