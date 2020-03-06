Водитель маршрутки в Барнауле обматерил пассажира за просьбу не курить в салоне

Горожанин по имени Евгений в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте" пожаловался на работу общественного транспорта.

Мужчина рассказал, что накануне вечером, 5 марта, на остановке "Театр кукол" зашел в автобус первого маршрута и почувствовал запах табачного дыма. Пассажир обратил внимание, что водитель курит папиросы прямо за рулем. Барнаулец сделал ему замечание, однако, по словам Евгения, в ответ получил неадекватную реакцию. Водитель заявил, что не повезет мужчину, но пассажир отказался выходить, достал телефон и начал снимать происходящее на камеру.



"После этого он начал крыть меня матом, прямо на камеру, будто чувствуя свою безнаказанность. Водитель подтвердил, что дальше по маршруту не поедет, пока я не выйду, и начал звонить куда-то, наверное, диспетчеру, и говорить что-то о мнимой поломке", – рассказывает Евгений.

В итоге все пассажиры вышли из салона, а автобус уехал пустым.