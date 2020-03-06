ВОЗ: Китай показал, что коронавирус можно остановить

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус положительно оценил усилия Китая и других стран в борьбе с коронавирусом COVID-19, передает ТАСС.

По словам Гебрейесуса, опыт Китая и ряда государств говорит о том, что "эпидемию можно остановить, осуществляя коллективный, скоординированный и всеобъемлющий подход, который задействует все механизмы правительства". Также глава ВОЗ призвал все страны "действовать быстро, масштабно и с осознанной решительностью".

Гебрейесус отметил, что на сегодняшний день в мире зафиксировано 95 265 случаев заболевания, а умер от коронавируса 3281 человек. Вместе с тем, обеспокоенность ВОЗ вызывает то, что постепенно растет число государств, в которые проникает коронавирус.

Гендиректор ВОЗ также поблагодарил СМИ за распространение достоверной информации. Он подчеркнул, что борьба со слухами – это исключительно важная часть борьбы с коронавирусом.