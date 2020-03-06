Пятница, 6 Март, 10:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,19
€ 73,68
-6°
Обь
3см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 мартаВеликий пост-2020Изменение Конституции
Новости

ВОЗ: Китай показал, что коронавирус можно остановить

, ИА "Амител"
К такому выводу пришел генеральный директор организации
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус положительно оценил усилия Китая и других стран в борьбе с коронавирусом COVID-19, передает ТАСС.

По словам Гебрейесуса, опыт Китая и ряда государств говорит о том, что "эпидемию можно остановить, осуществляя коллективный, скоординированный и всеобъемлющий подход, который задействует все механизмы правительства". Также глава ВОЗ призвал все страны "действовать быстро, масштабно и с осознанной решительностью".

Гебрейесус отметил, что на сегодняшний день в мире зафиксировано 95 265 случаев заболевания, а умер от коронавируса 3281 человек. Вместе с тем, обеспокоенность ВОЗ вызывает то, что постепенно растет число государств, в которые проникает коронавирус.

Гендиректор ВОЗ также поблагодарил СМИ за распространение достоверной информации. Он подчеркнул, что борьба со слухами – это исключительно важная часть борьбы с коронавирусом.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

6.03.2020 09:31
- гость -

За очередную эпидемию надо сказать "спасибо" америке!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:41
Животные, взятка, уголовное дело. Новосибирского водителя осудят на Алтае 0
10:28
И у вас получится. Суровый мужской салатик для самой любимой на 8 Марта 2
10:13
Минюст США предъявил обвинение Олегу Тинькову 7
10:01
Вместо обязанностей – права: автошкола "Ник-центр" дарит женщинам скидку на обучение 1
09:41
Пятый торговый центр выставили на продажу в Барнауле 5
09:29
Журналиста, перепутавшего Алтайский край и Республику Алтай, уволили в Петербурге 4
09:15
В Новосибирске пройдет крупная выставка для охотников и рыболовов Сибири 1
09:01
Эрдоган снова точит ятаган. Следует ли ожидать новой российско-турецкой войны? 10
08:51
Поддержка алтайских предпринимателей выросла в 2,5 раза 0
08:42
400 брошенных могил. Косихинские волонтеры облагородят места погребения участников ВОВ 0
08:33
ВОЗ: Китай показал, что коронавирус можно остановить 1
08:18
Остановка по требованию: как крупный перевозчик выиграл суд у мэрии Барнаула 22
08:02
Девушки за рулём. Три истории нежной дружбы прекрасных дам и их автомобилей
Наши героини уверены: женщина и автомобиль были созданы друг для друга
07:44
Веселые поздравления с 8 Марта 1
07:33
ДТП, покупки и сирийский генерал. Как мошенники обманывают жителей Алтайского края 2
07:22
Сверхбогатых людей в мире стало больше 4
07:03
Ученые выяснили, почему мужчины живут меньше женщин 4
06:48
Водитель маршрутки в Барнауле обматерил пассажира за просьбу не курить в салоне 16
06:36
Барнаульцам рекомендуют воздержаться от поездок в Китай, Корею, Иран и Италию 1
06:15
Не спим ночами. Жильцы аварийного дома боятся, что он рухнет раньше, чем его расселят 7
06:01
Мороз и снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 марта 0
23:40
"Динамо-Алтай" пробилось в полуфинал Кубка Федерации 1
23:31
Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи 5
22:55
Жильцы барнаульского дома требуют по 500 тысяч рублей с застройщика 7
22:22
Более половины жителей Барнаула страдают от профессионального выгорания 6
21:51
Россиянка закрыла ипотеку "додефолтными" деньгами и лишилась квартиры 3
21:29
Хорошо погулял. Житель Горно-Алтайска пришел домой с корпоратива и сломал жене нос 2
20:42
Россиян ждет идеальное для здоровья лето 0
20:10
В Исландии коронавирус зафиксировали у 26 человек 0
19:36
Мэрия Новосибирска не может отменить концерт Тилля Линдеманна 2
19:01
Барнаульская "шпионка" Бутина нашла себе партию и пойдет на выборы в Госдуму от Алтая 21
18:43
Жительница Алтая отдала 100 тысяч рублей "сирийскому генералу", ожидая 2 млн долларов 11
18:28
Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника 4
17:51
Социологи назвали главное занятие россиянок в свободное время 2
17:36
Власти Барнаула оценили ситуацию с домом, где провалилась крыша 1
17:20
Мишустин поручил выплатить каждому ветерану ВОВ по 75 тысяч рублей 5
17:05
Вызывая огонь на себя: в Барнауле вспомнили подвиг десантников 6-й роты 0
16:53
Помогла и обокрала. Жительницу Барнаула осудили за обман пенсионера 0
16:42
Коллекторы рассказали, почему россияне допускают просрочки платежей по кредитам 1
16:32
Жители Алтайского края за год выиграли в лотереи 226 млн рублей 2
16:16
Новый случай коронавируса зафиксировали в России 0
16:03
Осталось только пиццу с ананасами внести. Мемы о поправках в Конституцию РФ 10
15:51
Школу за четверть миллиарда построят в Алтайском крае 9
15:42
В Японии не станут переносить Олимпийские игры из-за коронавируса 0
15:30
От крупы до мяса. Какую помощь могут получить нуждающиеся от благотворительных фондов 1
15:16
Оплатят ли выходной в день голосования по Конституции? 5
15:03
Теперь не только старики. Жители Алтая стали чаще попадаться на уловки мошенников 2
14:52
Девушка из Барнаула стала героиней телевизионного шоу "Беременна в 16" 26
14:41
Путин на совещании с правительством обсудил, как бороться с бедностью на Алтае 40
14:31
В России заступились за Смирнова после его слов о ненужности образования для девочек 28

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.