Поддержка алтайских предпринимателей выросла в 2,5 раза

Общий объем средств, направленных на развитие предпринимательства в Алтайском крае, увеличился в 2,5 раза за год, рассказал начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

По его словам, если в 2018 году на эти цели выделили 5,2 млрд рублей, то в 2019-м – 13,4 млрд, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующую информацию Евстигнеев привел на заседании ведомства, на котором обсуждали итоги 2019 года и задачи на 2020 год. В мероприятии принял участие губернатор Виктор Томенко.

В текущем году значительно вырастет поддержка малого бизнеса. Если в 2019-м на эти цели направлено свыше 300 млн рублей, то в 2020-м выделят уже 420 млн рублей.

Томенко подчеркнул, что эффективность всей этой работы во многом зависит от самих бизнесменов.

"Показатели развития малого, среднего предпринимательства, предпринимательской инициативы – ее уровень и масштаб – зависят от настроения предпринимательского сообщества, от готовности делать шаги с целью развития собственного дела и, как следствие, развития края, наполнения бюджета, формирования комфортной среды в наших городах и селах", – подчеркнул Томенко.

Сейчас в регионе насчитывается 263 тысячи предпринимателей. Согласно планам национального проекта, в этой области к 2024 году должна трудиться уже 331 тысяча человек. Одним из факторов ожидаемого прироста называют закон о самозанятых.