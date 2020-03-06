Журналиста, перепутавшего Алтайский край и Республику Алтай, уволили в Петербурге

Журналиста федерального издания "Утроnews" уволили после того, как он допустил ошибку, назвав Олега Хорохордина главой Алтайского края. Об этом пишет главный редактор "Утроnews" Артур Шахов. Руководитель принес извинения главе Республики Алтай Хорохордину и губернатору края Виктору Томенко. О каком именно материале идет речь, в сообщении не уточняется. Также, по словам Шахова, всю редакцию ждут кардинальные изменения.

"Хотим отметить, что собственник нашего учредителя своевременно был проинформирован о произошедшем, просил также принести свои извинения, и сообщил, что в ближайшее время по кадровому составу редакции будут приняты радикальные решения", – написал главред.

Отметим, что федеральные СМИ зачастую путают Алтайский край и Республику Алтай. Ошибаются и политики, и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Как уже писал amic.ru, в 2015 году регионы перепутал Сергей Миронов, комментируя итоги выборов.

В ноябре 2019 года в шоу "Вечерний Ургант" актер Павел Деревянко и сам Иван Ургант несколько раз назвали Республику Алтай Алтайским краем.

В феврале 2020 года музыкант Алексей Кортнев в одном из интервью вообще перепутал край с Кемеровской областью, заявив, что ему нравится "Шерегеш в Алтайском крае".