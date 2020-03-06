Пятый торговый центр выставили на продажу в Барнауле

Торговый центр "Бум" продают в Барнауле, сообщается на сайте "Авито". Владелец запрашивает за недвижимость 380 млн рублей. Согласно указанным в объявлении сведениям, площадь торгового объекта превышает 7 тысяч квадратных метров.

Ранее на продажу в Барнауле выставляли торговые центры "Малина", "Норд-Вест", "Пассаж" и "Маяк". Причиной эксперты называют нерентабельность старых центров в сравнении с новыми ТРЦ.

Продавец просит за ТЦ "Малина" 480 млн рублей. Сообщается, что объект находится в прекрасном техническом состоянии, не требует никаких капитальных вложений и является высокорентабельным бизнесом.

Цена за здание "Норд-Веста" была указана в 400 млн рублей, а за "Пассаж" – 300 млн рублей. Оба ТЦ уже пытались продать в 2018 году, однако тогда они стоили на 100 млн дороже каждый. Совокупная площадь ТЦ "Норд-Вест" и "Пассаж" – 14 тысяч кв.м.