Пятый торговый центр выставили на продажу в Барнауле

Торговый центр "Бум" продают в Барнауле, сообщается на сайте "Авито". Владелец запрашивает за недвижимость 380 млн рублей. Согласно указанным в объявлении сведениям, площадь торгового объекта превышает 7 тысяч квадратных метров.
Ранее на продажу в Барнауле выставляли торговые центры "Малина", "Норд-Вест", "Пассаж" и "Маяк". Причиной эксперты называют нерентабельность старых центров в сравнении с новыми ТРЦ.
Продавец просит за ТЦ "Малина" 480 млн рублей. Сообщается, что объект находится в прекрасном техническом состоянии, не требует никаких капитальных вложений и является высокорентабельным бизнесом.
Цена за здание "Норд-Веста" была указана в 400 млн рублей, а за "Пассаж" – 300 млн рублей. Оба ТЦ уже пытались продать в 2018 году, однако тогда они стоили на 100 млн дороже каждый. Совокупная площадь ТЦ "Норд-Вест" и "Пассаж" – 14 тысяч кв.м.
Комментарии
Дороговато по 54тыс за метр, для старого сарайчика из которого уже все выжали. Похоже, мелкий бизнес сворачивается вслед за средним.
Как БУМ может быть не рентабельным, там постоянно народ с бешенными деньгами ходит
Продавец просит за ТЦ "Малина" 480 млн рублей. Сообщается, что объект находится в прекрасном техническом состоянии, не требует никаких капитальных вложений и является высокорентабельным бизнесом.
бггггг. второй этаж практически без арендаторов. да и у тех кто еще сидит народ не толпится...
нерентабельность или всё же высокорентабельность, никак не могу разобраться... а так бы взял.
Серьёзные хотелки