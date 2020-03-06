Спокойно, не разоримся. В магазинах Барнаула рассказали о ценах на цветы к 8 марта

Цены на цветы в Барнауле в преддверии 8 Марта не выросли. Барнаульские магазины и салоны в этом году отказались накручивать 30-40%, чтобы не потерять клиентов. Однако в сравнении с прошлым годом стоимость роз, орхидей, ирисов и других цветов все-таки выросла на 5-10%. Но связано это не с праздником, а с повышением закупочных цен за рубежом, рассказали представители цветочных салонов корреспондентам amic.ru. Поэтому, мужчины, букеты для жен, сестер, мам и коллег в этом году будут не особенно затратны.
Розы из Кении и орхидеи из Эквадора
"К нам цветы приходят из Эквадора, Кении, Голландии и других стран. Некоторые лоты подорожали еще в прошлом году на 5-10%, так как закупочные цены подняли поставщики. Говорят, что это связано с тем, что в странах Южной Америки были плохие погодные условия, и "урожай" цветов выдался не самым удачным", – рассказала флорист салона цветов "Александровский сад" Татьяна.
Если в прошлые годы за несколько недель до Международного женского дня цветы дорожали на 20-30%, а то и на 40%, то сейчас большинство магазинов удерживают стоимость на привычном уровне, чтобы не отпугнуть клиентов.
"У нас несколько недель назад произошло незначительное повышение на отдельные позиции – элитные сорта роз и хризантем. Но большой накрутки, в 30-40%, нет, как было в некоторые годы. Вообще большинство магазинов и салонов в Барнауле удерживают цены на том же уровне, иначе клиенты могут просто уйти", – говорит флорист салона цветов "Соцветие" Наталья.
Но цветы барнаульские магазины закупают не только за рубежом, но и в нашей стране. Тюльпаны в Барнаул привозят и Ставрополья, Москвы, Сочи, Новосибирска. Поэтому их стоимость осталась прежней в сравнении с прошлым годом, рассказали в салоне "Флорис".
Самые популярные цветы на 8 Марта
Чаще всего барнаульцы дарят тюльпаны, розы, хризантемы. Также популярны мимозы, ирисы, орхидеи, герберы и лилии. Их начали скупать уже 4-5 марта. Именно в эти дни горожане оставляли предзаказы на 5 и 6 марта, когда начинаются корпоративные поздравления. А вот на сам день 8 марта цветы пока еще заказывают редко. Большинство предпочитает покупать их либо накануне, либо в день праздника, говорит флорист салона цветов "Александровский сад" Татьяна.
Сколько стоят цветы в Барнауле?
Тюльпаны – 80-120 рублей
Розы – 55-200 рублей
Хризантемы – от 100 рублей
Герберы – от 120 рублей
Лилии – от 360 рублей
Орхидеи – от 180 рублей
Ирисы – от 70 рублей
Комментарии
почему в цветочных точках тюльпаны от 89р, а напротив в магните-ярче... 20-30р?