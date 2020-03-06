Животные, взятка, уголовное дело. Новосибирского водителя осудят на Алтае

Следственный комитет завершил разбирательство по делу 57-летнего жителя Новосибирска. Его обвиняют в покушении на дачу взятки, размер которой не превышает 10 тысяч рублей.

Установлено, что в январе 2020 года на Чуйском тракте в Тальменском районе мужчину за неправильную перевозку сельхозживотных остановили автоинспекторы. В машине ГИБДД новосибирец положил деньги (сумма не уточняется) на панель между водительским и пассажирским сиденьем, попросив не составлять протокол. Сотрудники ДПС от взятки отказались.

Расследование завершилось. Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба алтайского Следственного комитета.