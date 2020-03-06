Минюст США предъявил обвинение Олегу Тинькову

Минюст Соединенных Штатов предъявил обвинение банкиру Олегу Тинькову, которого на прошлой неделе задержали в Лондоне, сообщает РИА "Новости".

По версии обвинителей, россиянин, получивший в 1996 году гражданство США, при выходе из гражданства подал ложные налоговые сведения, из-за чего американские власти недополучили налоги.

Речь идет о 2013 годе, когда Тиньков перестал быть гражданином Соединенных Штатов. Согласно национальному законодательству, при выходе из гражданства все имущество человека считается как проданное по рыночной цене, и он должен выплатить за него налог.

Обвинение включает в себя два пункта. По одному из них, банкир умышленно занизил оценочную стоимость своей компании Tinkoff Credit Systems, в которую входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование".

Минюст считает, что на тот момент стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более миллиарда долларов, в то время как он отчитался только о 300 тысячах долларов.

Согласно второму пункту обвинения, банкир не указал "прибыль или доход от конструктивной продажи его собственности в связи с выходом из гражданства".

Если его вина будет доказана, Олегу Тинькову грозит до шести лет лишения свободы.