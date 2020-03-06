Минюст США предъявил обвинение Олегу Тинькову

Минюст Соединенных Штатов предъявил обвинение банкиру Олегу Тинькову, которого на прошлой неделе задержали в Лондоне, сообщает РИА "Новости".
По версии обвинителей, россиянин, получивший в 1996 году гражданство США, при выходе из гражданства подал ложные налоговые сведения, из-за чего американские власти недополучили налоги.
Речь идет о 2013 годе, когда Тиньков перестал быть гражданином Соединенных Штатов. Согласно национальному законодательству, при выходе из гражданства все имущество человека считается как проданное по рыночной цене, и он должен выплатить за него налог.
Обвинение включает в себя два пункта. По одному из них, банкир умышленно занизил оценочную стоимость своей компании Tinkoff Credit Systems, в которую входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование".
Минюст считает, что на тот момент стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более миллиарда долларов, в то время как он отчитался только о 300 тысячах долларов.
Согласно второму пункту обвинения, банкир не указал "прибыль или доход от конструктивной продажи его собственности в связи с выходом из гражданства".
Если его вина будет доказана, Олегу Тинькову грозит до шести лет лишения свободы.
Комментарии
Интересно, что именно в Англии в Лондонском суде, стабильно раскрываются все схемы как хапали олигархи имущество оставшееся от СССР, кому из власть имущих и сколько платили, с кем делились на высоких должностях...
Не доверяют они судам в РФ , а в Англии прям рубах рвут, ща и от этого ...банкира услышим много интересного.
Ну сейчас половина россиян радуется, наверное)
Варианта два либо сесть далеко и на долго либо все отдать
А нашему минюсту слабо взять за вымя абрамовичей и прочих усмановых?!
Да крутил он их всех на одном месте.Больше чем уверен что голова даже не болит, за него все сделают юристы.А он принимает джакузи и передает вам пламенный привет нищебродам.
А наш Минюст это они же есть... Или вы считаете, что головы и рук отдельно живут от туловища????
История была... нехорошая . С дачей взяток Мерседессом высоким должностным лицам по всему миру, для закупок именно Мерседессов правительствами...
Суд проходил в США, компания Мерседесс-Бенц признала полностью обвинения, согласилась и выплатила штрафы, америкосы сообщили всем правительствам КТО закупал, КОМУ СКОЛЬКо взятки давали.
Везде(ну кроме Узбекстана, Таджикстана, Киргизии ) прошли соответствующие суды, виновных осудили...
А что у нас ? В эРФэ? Всё тихо и спокойно...
Так что мил человек, рыба сгнила ужасно ВОНЯЕт с головы нашей прекрасной страны.
Продолжайте покупать, айфоны, кока-колы, спонсируйте наглых капиталистов