Сельчане вступились за алтайскую школу, где ребенка травили за длинные волосы

14 жителей алтайского села Новоярки, где разгорелся скандал из-за травли ребенка за длинные волосы, написали коллективное письмо в газету "Каменские известия".

Их возмутила фраза матери пятиклассника, которая длительное время пыталась защитить сына от регулярных оскорблений и угроз со стороны сверстников, но не найдя понимания среди педагогов и родителей других школьников, забрала его на семейное обучение. Ранее женщина высказалась в адрес педагогов.

"Очень жаль, что взрослые люди, которым мы доверяем самое дорогое – детей, готовы жертвовать их жизнями и здоровьем в угоду своей трусости и лени", – сказала она, напомнив, что то же самое руководство стоит у Попереченской школы, где из-за буллинга ребенок получил сотрясение мозга, обернувшееся частичной потерей зрения.

Авторы письма посчитали такие слова оскорбительными. Они уверены, что это не соответствует действительности.

"Трусость и леность педагогов? Это так можно огульно очернить деятельность школы? Нафантазировать и оболгать? Нафантазировали, преувеличили и все сделали "Великой Правдой"! Живем, работаем, не модно, не современно? И учителя наши – лжецы? И дети самые негодные, невоспитанные?" – пишут авторы коллективного обращения.

Они подчеркнули, что в учебном заведении работают квалифицированные учителя, которым передали опыт их предшественники. Сельчане посчитали, что в сложившейся ситуации виновна как раз семья страдавшего от буллинга длинноволосого мальчика.

"И можно так всех терроризировать, выбить из колеи. Ради чего? В стремлении любой ценой защитить семью? Не ошибиться бы в главном, думая о тех уроках и последствиях, которые вынесет ребенок из сложившейся ситуации, – утверждают авторы письма. – Выиграет кто? Ведь ребенок все равно на всех уроках в школе, хотя и находится на семейном обучении. А это о чем говорит? Вывод делайте сами! И не надо навязывать нам свои ценности жизни, свое мировоззрение".

Сельчане заявили, что заложниками публичной огласки ситуации стали все – и родители, и учителя, и сами школьники, которых "провоцируют и унижают".

"Пока что в нервозном состоянии пребывают родители всех воспитанников, сами учащиеся, учителя, заведомо ставшие виноватыми, вынужденные оправдываться неизвестно в чем, – гласит текст коллективного обращения. – Бедный пятый класс! Они даже понять толком ничего не могут! Их провоцируют, унижают, а они должны молчать!".

Ранее amic.ru писал о ситуации с буллингом в Попереченской школе. Пострадавший ребенок рассказал, что после урока физкультуры его стали бить по лицу.

"Мы переодевались после шестого урока – физкультуры, когда они начали мне показывать условные тайные знаки, – рассказал подросток. – Опять началась эта игра… Я знал, что делать: подставил к лицу ладони, а они начали бить. От последнего удара сильно ударился головой о шкаф", – рассказал подросток.

Он почувствовал головокружение на седьмом уроке, но досидел до конца. Дома родители вызвали скорую. В Каменской ЦРБ выяснили: у школьника меньше чем за год резко упало зрение. Вместо 100% – 70%. При обследовании в Барнауле зафиксировано смещение шейных позвонков. По словам мамы, один из медиков в сердцах бросил: "Да у него травмы, как у боксера с пятилетним стажем".

Журналисты выяснили, что подростка унижали с начальной школы: его били, иногда мочились в ботинки. Он робкий мальчик, но не жаловался.

На ситуацию оперативно отреагировала классный руководитель ребенка. Она позвонила его маме и попросила не писать заявление на обидчиков. "Подумайте о судьбе этих мальчиков", – передает слова учительницы мама пострадавшего школьника.

Руководство образовательного учреждения дважды собирало совет профилактики, на котором присутствовали все стороны: родители трех замешанных в этом подростков, представители управления образования района, правоохранительных органов, психолог.

Как пишут "Каменские известия", на одном из заседаний Екатерина Киселева, начальник Управления образования Каменского района, сказала маме страдающего от буллинга ребенка, мол, это дело можно вывернуть так, что это вы ненадлежащим образом воспитываете ребенка. Женщина считает, что правильно поняла чиновницу.