Пятница, 6 Март, 13:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,19
€ 73,68
-5°
Обь
3см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 мартаВеликий пост-2020Изменение Конституции
Новости

Сельчане вступились за алтайскую школу, где ребенка травили за длинные волосы

, ИА "Амител"
Родители учеников написали коллективное письмо
Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

14 жителей алтайского села Новоярки, где разгорелся скандал из-за травли ребенка за длинные волосы, написали коллективное письмо в газету "Каменские известия".

Их возмутила фраза матери пятиклассника, которая длительное время пыталась защитить сына от регулярных оскорблений и угроз со стороны сверстников, но не найдя понимания среди педагогов и родителей других школьников, забрала его на семейное обучение. Ранее женщина высказалась в адрес педагогов.

"Очень жаль, что взрослые люди, которым мы доверяем самое дорогое – детей, готовы жертвовать их жизнями и здоровьем в угоду своей трусости и лени", – сказала она, напомнив, что то же самое руководство стоит у Попереченской школы, где из-за буллинга ребенок получил сотрясение мозга, обернувшееся частичной потерей зрения.

Авторы письма посчитали такие слова оскорбительными. Они уверены, что это не соответствует действительности.

"Трусость и леность педагогов? Это так можно огульно очернить деятельность школы? Нафантазировать и оболгать? Нафантазировали, преувеличили и все сделали "Великой Правдой"! Живем, работаем, не модно, не современно? И учителя наши – лжецы? И дети самые негодные, невоспитанные?" – пишут авторы коллективного обращения.

Они подчеркнули, что в учебном заведении работают квалифицированные учителя, которым передали опыт их предшественники. Сельчане посчитали, что в сложившейся ситуации виновна как раз семья страдавшего от буллинга длинноволосого мальчика.

"И можно так всех терроризировать, выбить из колеи. Ради чего? В стремлении любой ценой защитить семью? Не ошибиться бы в главном, думая о тех уроках и последствиях, которые вынесет ребенок из сложившейся ситуации, – утверждают авторы письма. – Выиграет кто? Ведь ребенок все равно на всех уроках в школе, хотя и находится на семейном обучении. А это о чем говорит? Вывод делайте сами! И не надо навязывать нам свои ценности жизни, свое мировоззрение".

Сельчане заявили, что заложниками публичной огласки ситуации стали все – и родители, и учителя, и сами школьники, которых "провоцируют и унижают".

"Пока что в нервозном состоянии пребывают родители всех воспитанников, сами учащиеся, учителя, заведомо ставшие виноватыми, вынужденные оправдываться неизвестно в чем, – гласит текст коллективного обращения. – Бедный пятый класс! Они даже понять толком ничего не могут! Их провоцируют, унижают, а они должны молчать!".

Ранее amic.ru писал о ситуации с буллингом в Попереченской школе. Пострадавший ребенок рассказал, что после урока физкультуры его стали бить по лицу.

"Мы переодевались после шестого урока – физкультуры, когда они начали мне показывать условные тайные знаки, – рассказал подросток. – Опять началась эта игра… Я знал, что делать: подставил к лицу ладони, а они начали бить. От последнего удара сильно ударился головой о шкаф", – рассказал подросток.

Он почувствовал головокружение на седьмом уроке, но досидел до конца. Дома родители вызвали скорую. В Каменской ЦРБ выяснили: у школьника меньше чем за год резко упало зрение. Вместо 100% – 70%. При обследовании в Барнауле зафиксировано смещение шейных позвонков. По словам мамы, один из медиков в сердцах бросил: "Да у него травмы, как у боксера с пятилетним стажем".

Журналисты выяснили, что подростка унижали с начальной школы: его били, иногда мочились в ботинки. Он робкий мальчик, но не жаловался.

На ситуацию оперативно отреагировала классный руководитель ребенка. Она позвонила его маме и попросила не писать заявление на обидчиков. "Подумайте о судьбе этих мальчиков", – передает слова учительницы мама пострадавшего школьника. 

Руководство образовательного учреждения дважды собирало совет профилактики, на котором присутствовали все стороны: родители трех замешанных в этом подростков, представители управления образования района, правоохранительных органов, психолог.

Как пишут "Каменские известия", на одном из заседаний Екатерина Киселева, начальник Управления образования Каменского района, сказала маме страдающего от буллинга ребенка, мол, это дело можно вывернуть так, что это вы ненадлежащим образом воспитываете ребенка. Женщина считает, что правильно поняла чиновницу.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.03.2020 11:34
- гость -

отлично у них подгорело, мама - молодец. хотя, конечно, надо было не ограничиваться семейным обучением, а разнести школу как следует по кирпичикам с использованием прокуратуры и общественности

6.03.2020 11:53
Dim

В ответе родителей по существу только претензия, что парень не такой как все, и их это злит. Жалкая попытка дать индульгенцию на физическую расправу? Все правильно мама сделала, дала огласку. Вылезайте уже из подвала, мир намного больше чем вам кажется.

6.03.2020 11:55
Игорь

Ну, у нас же только мнение яжмамок учитывается, только они бывают правыми, а остальные, в том числе и родители, виноваты)) А школу конечно же надо разнести и закрыть на радость лоботрясам и двоечникам

6.03.2020 12:00
Игорь

Да, и таким вот особенным деткам подход нужен особенный. Таких нужно за ручку водить и сопели вытирать. А эти ленивые и тупые учителя никак не могут понять, что им делать))

6.03.2020 12:35
- гость -

Какая-то средневековая дремучесть! Да детям пофиг с какими ты волосами. Конечно, если там взрослые что надо и не надо не нашептали.

6.03.2020 13:19
dirserver

И в самом деле, этих мальчиков же наверное ждет великая судьба.
Судя по их начальным шагам.

6.03.2020 13:25
Олеся

Если на травлю не обращает внимание в первую очередь классный руководитель, то как справится с местными деградантами, которых не воспитали родители! и которые сейчас пытаются оправдаться письмом, 1 мальчик. Это нужно прочувствовать, не дай бог конечно, чтобы понять этого мальчика и его маму. Проще обвинить пацана и его родителей, чем поставить на место невоспитанных ......., им бы помочиться на головы и посмотреть реакцию. Наверное бы им это понравилось!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:16
"Не вступаю". Бутина объяснила, зачем ей нужна Партия прямой демократии 0
13:10
Весна, вода, ливневки: как выбрать очистное сооружение 0
12:57
Член сборной России погиб в ДТП под Новосибирском 1
12:45
Спокойно, не разоримся. В магазинах Барнаула рассказали о ценах на цветы к 8 марта 1
12:32
В Союзе риелторов Барнаула и Алтайского края сменили президента 1
12:15
Пожилая женщина, ее сын и внучка погибли во время пожара в Алтайском крае 0
12:10
Деловое облако: "МегаФон" создал многофункциональную облачную платформу 0
11:55
"Барнаулкапстрой" возглавил бывший кандидат в мэры Барнаула 3
11:50
Жители села в Алтайском крае устраивают скотомогильники из площадок для мусора 0
11:42
Вкусное 8 Марта: где купить качественные продукты для праздничного стола 0
11:27
Сельчане вступились за алтайскую школу, где ребенка травили за длинные волосы 7
11:07
(НЕ)Слабые женщины. Зачем хрупким и утонченным стальные мускулы 24
11:00
На кухне главного фастфуда Сибири: как выглядит работа "Грильницы" изнутри 3
10:41
Животные, взятка, уголовное дело. Новосибирского водителя осудят на Алтае 0
10:28
И у вас получится. Суровый мужской салатик для самой любимой на 8 Марта 5
10:13
Минюст США предъявил обвинение Олегу Тинькову 16
10:01
Вместо обязанностей – права: автошкола "Ник-центр" дарит женщинам скидку на обучение 1
09:41
Пятый торговый центр выставили на продажу в Барнауле 10
09:29
Журналиста, перепутавшего Алтайский край и Республику Алтай, уволили в Петербурге 6
09:15
В Новосибирске пройдет крупная выставка для охотников и рыболовов Сибири 1
09:01
Эрдоган снова точит ятаган. Следует ли ожидать новой российско-турецкой войны? 15
08:51
Поддержка алтайских предпринимателей выросла в 2,5 раза 0
08:42
400 брошенных могил. Косихинские волонтеры облагородят места погребения участников ВОВ 1
08:33
ВОЗ: Китай показал, что коронавирус можно остановить 1
08:18
Остановка по требованию: как крупный перевозчик выиграл суд у мэрии Барнаула 29
08:02
Девушки за рулём. Три истории нежной дружбы прекрасных дам и их автомобилей
Наши героини уверены: женщина и автомобиль были созданы друг для друга
07:44
Оригинальные поздравления с 8 Марта 1
07:33
ДТП, покупки и сирийский генерал. Как мошенники обманывают жителей Алтайского края 2
07:22
Сверхбогатых людей в мире стало больше 4
07:03
Ученые выяснили, почему мужчины живут меньше женщин 4
06:48
Водитель маршрутки в Барнауле обматерил пассажира за просьбу не курить в салоне 25
06:36
Барнаульцам рекомендуют воздержаться от поездок в Китай, Корею, Иран и Италию 1
06:15
Не спим ночами. Жильцы аварийного дома боятся, что он рухнет раньше, чем его расселят 8
06:01
Мороз и снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 марта 0
23:40
"Динамо-Алтай" пробилось в полуфинал Кубка Федерации 2
23:31
Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи 5
22:55
Жильцы барнаульского дома требуют по 500 тысяч рублей с застройщика 9
22:22
Более половины жителей Барнаула страдают от профессионального выгорания 6
21:51
Россиянка закрыла ипотеку "додефолтными" деньгами и лишилась квартиры 4
21:29
Хорошо погулял. Житель Горно-Алтайска пришел домой с корпоратива и сломал жене нос 3
20:42
Россиян ждет идеальное для здоровья лето 0
20:10
В Исландии коронавирус зафиксировали у 26 человек 0
19:36
Мэрия Новосибирска не может отменить концерт Тилля Линдеманна 2
19:01
Барнаульская "шпионка" Бутина нашла себе партию и пойдет на выборы в Госдуму от Алтая 21
18:43
Жительница Алтая отдала 100 тысяч рублей "сирийскому генералу", ожидая 2 млн долларов 11
18:28
Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника 4
17:51
Социологи назвали главное занятие россиянок в свободное время 3
17:36
Власти Барнаула оценили ситуацию с домом, где провалилась крыша 1
17:20
Мишустин поручил выплатить каждому ветерану ВОВ по 75 тысяч рублей 5
17:05
Вызывая огонь на себя: в Барнауле вспомнили подвиг десантников 6-й роты 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.