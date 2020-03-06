Жители села в Алтайском крае устраивают скотомогильники из площадок для мусора

Жители села Налобиха Косихинского района превращают места скопления твердых коммунальных отходов в настоящие скотомогильники. Об этом amic.ru сообщили в компании "ЭКО-Комплекс".

В последний раз такой случай произошел накануне, 5 марта. Экипаж мусоровоза обнаружил мешки с трупами кур. Причем произошло это на центральной улице Налобихи.

Как отмечают в "ЭКО-Комплексе", выбрасывать останки животных вместе с обычными отходами недопустимо. Трупы домашнего скота относятся к биологическим отходам. Они подлежат обеззараживанию, сжиганию или захоронению на специальных скотомогильниках.

Также представители "ЭКО-Комплекса" заявили, некоторые жители Косихинского района систематически критикуют работу регионального оператора. При этом сами вопиющим образом нарушают все правила складирования отходов.

Как уже ранее сообщал amic.ru, местные жители действительно жалуются на процесс вывоза мусора. По их словам, его не вывозят уже в течение месяца.

Напомним, жители Алтайского края задолжали за вывоз мусора четверть миллиарда рублей. Власти опасаются, что такой долг населения может привести к разорению некоторых операторов.