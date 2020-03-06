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"Барнаулкапстрой" возглавил бывший кандидат в мэры Барнаула

, ИА "Амител"
Сергей Шумов сменил на посту попавшего под уголовное преследование руководителя
Сергей Шумов / Фото предоставлено amic.ru Шумовым

Сергей Шумов / Фото предоставлено amic.ru Шумовым

Бывший кандидат в мэры Барнаула Сергей Шумов возглавил компанию "Барнаулкапстрой". Соответствующую информацию подтвердил amic.ru сам Шумов.

Ему 59 лет, имеет опыт работы в топовой должности на разных предприятиях города. Владеет фирмой "Ски Лайн" (работают в сфере туризма), зарегистрированной в Республике Алтай. Кроме того, он возглавлял ныне ликвидированные компании "Совместное Российско-Китайское предприятие "Дружба", ТОО "Торком", является учредителем нескольких предприятий.

Напомним, "Барнаулкапстрой" – это управление капитального строительства в Барнауле. Принадлежит городской администрации. Занимается вопросами градостроительства, где выступает в роли заказчика.

Как ранее писал amic.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении предыдущего генерального директора АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александра Канакова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, в период с июля по сентябрь 2019 года руководитель лично получил от директора одной из фирм Барнаула около трех миллионов рублей. За это генеральный директор поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.03.2020 12:06
Гость

Сразу понятно какой независимый кандидат в мэры из него был!

6.03.2020 12:16
- гость -

Фирма при администрации края, понятно почему большинство объектов не сдаются, в заморозке и другое. Возьмите человека имеющего отношение к "строительной кухне" сколько взрощенных с нуля строителей кандидатов. Жокина возьмите молодой, опыт набил, в депутаты правда лезет...

6.03.2020 12:51
- гость -

Ну хоть здесь урвать кусок, раз не в чинарях))))))))

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