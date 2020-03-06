Мастер-классы и распродажа: что магазин Charity Market подготовил к 8 Марта

К 8 Марта благотворительный магазин Charity Market подготовил праздничную программу с мастер-классами и распродажами. Также в честь Международного женского дня магазин представит новинку – экосумку, созданную в коллаборации с известной барнаульской художницей Еленой Карловой.

Специально для покупателей магазина Елена Карлова предоставила эскиз "волшебной" мандалы для новой коллекции экосумок Charity Bag. Продажи стартуют 7 марта. Количество сумок ограничено: чтобы "ухватить" новинку, придется поторопиться. В честь женского праздника магазин также решил запустить акцию: при покупке на сумму от 1299 рублей сумка с мандалой – в подарок. Кроме того, 6 и 7 марта в магазине пройдет распродажа зимней коллекции. Цены начинаются от 49 рублей.

Специально для всех читателей "Амител" при любой покупке подарок – легкий весенний шарфик по промокоду "Амик".

Но и это еще не все. В преддверии весеннего праздника для всех жительниц Барнаула в Charity Market пройдет серия бесплатных мастер-классов.

В Международный женский день каждая женщина хочет уделять все внимание себе, чувствовать себя обворожительной и привлекательной. Поэтому визажист Ирина Лисутина проведет занятие по макияжу: "Идеальный тон лица – 90% успеха".

Привлекательность и утонченность складывается из деталей: часы – подчеркивают хрупкость запястья, ремень – собирает образ, выделяя достоинства женщины, туфли на шпильке – вытягивают фигуру и прибавляют уверенности в себе. Но главным штрихом, который словно вуаль обволакивает женщину, становится аромат. Поэтому Светлана Храмцова расскажет, как подобрать для себя парфюмерный гардероб.

Но в женщине важна не только внешняя красота, но и тонкость души, чувственность натуры. Для раскрытия творческого потенциала студия "Кисти, краски, два холста" научит рисовать маслом за один час. Мастер-класс подходит для начинающих.

6-7 марта – тотальная распродажа зимней коллекции

7 марта – старт продаж Charity Bag с изображением мандал



7 марта с 12:00 до 14:00 – мастер-классы "Идеальный тон лица – 90% успеха" и "Подбор парфюмерного гардероба"

7 марта с 15:00 до 17:00 – мастер-класс по рисованию маслом



Вход свободный

Предварительная запись на мастер-классы по телефону +79619939814

Благотворительный магазин Charity Market

Адрес: проспект Социалистический, 64.