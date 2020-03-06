В Союзе риелторов Барнаула и Алтайского края сменили президента

Выборы нового президента Союза риелторов Барнаула и Алтайского края состоялись накануне, 5 марта, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

На должность претендовали два человека – Лариса Мельситова и Павел Прядко. В результате почти две трети голосов достались Мелситовой. За нее проголосовали 16 человек, в то время как за ее оппонента – девять.

Мельситовой 42 года. У нее высшее экономическое образование. Свое агентство широкого профиля она организовала в июле 2014 года. До этого трудилась в "Алтай-Строе" и Сбербанке.

Ранее экс-президент Союза риелторов Барнаула и Алтайского края Дмитрий Дворядкин рассказал, что не планирует выставлять свою кандидатуру на следующих выборах руководителя организации. Дворядкина избрали главой Союза риелторов Барнаула и Алтайского края в 2018 году. Он руководил организацией до марта 2020 года.