Пожилая женщина, ее сын и внучка погибли во время пожара в Алтайском крае

Три человека погибли в результате возгорания в частном секторе Бийска. Пожар произошел в ночь на 6 марта.

Как сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на момент прибытия спасателей дом уже горел открытым огнем. Возгорание обнаружили поздно, и пламя по деревянным конструкциям успело распространиться на площадь около 60 кв. метров.

На месте обнаружили тела трех человек. Как уточняют в краевом Следственном комитете, это 70-летняя хозяйка дома, ее 40-летний сын и трехлетняя девочка. Малышка приходилась погибшим внучкой и племянницей соответственно, не жила в этом доме, а находилась в гостях. Родители девочки в это время отсутствовали. Наиболее вероятная причина пожара – неправильная эксплуатация печи. Сейчас следователи проводят проверку.