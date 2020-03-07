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Жители Алтайского края жалуются на дефицит медицинских масок в аптеках

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Мы проверили: маски найти действительно трудно. А в Росздравнадзоре не верят
Фото: vpravda.ru

Фото: vpravda.ru

В Алтайском крае возник дефицит медицинских масок. Ажиотажный спрос вызвали новости о распространении коронавируса по всему миру и советы Роспотребнадзора носить защитные средства. В Instagram Министерства здравоохранения Алтайского края насчитывается порядка уже 20 панических сообщений о том, что люди не могут приобрести медицинские маски. Комментаторы заявляют, что этого товара нет в селе Новоегорьевское, городах Яровое, Алейске, есть проблемы в Рубцовске и Заринске. Редакция amic.ru выяснила, что на самом деле происходит с медицинскими масками и где их можно приобрести.

Маска, я тебя ищу

"Маски отсутствуют в продаже во всех в аптеках. В принципе. Их нет уже некоторое время и в скором времени ждать их не стоит", – рассказал amic.ru житель Барнаула Сергей.

Корреспондент amic.ru решил лично убедиться в правдивости слухов и полдня обзванивал аптеки. Оказалось, найти маски действительно не так просто. Фармацевты рассказывают, что товара нет в наличии у поставщиков, а если маски и есть еще в каких-то аптеках, то разбирают их очень быстро.

Мы обзвонили аптеки сети "Первая помощь", "Твоя аптека", "Добрый доктор", "Фармакопейка" и другие. Везде нам сообщили, что товара нет.

"К сожалению, масок нет в наличии ни в аптеках нашей сети, ни на складе, нет их и у поставщиков, поэтому мы не можем их заказать", – сказали в справочной торговой сети.

Провизор одной из сетей предположил, что масок в наличии нет, потому что правительство страны отправляло в Китай этот товар в виде гуманитарной помощи.

Штучный товар

Впрочем, если очень постараться, медицинские маски в Барнауле найти все-таки можно. Правда, в этих аптеках их тоже мало. В одной нам сообщили, что осталось в наличии 100 масок. В другой есть 200 упаковок по три штуки в каждой. Увы, поделиться инсайдом не можем: кто-то может воспринять это как рекламу. 

Уточнить, где именно есть маски, можно в справочной о наличии лекарств в аптеках. Там корреспонденту amic.ru с ходу назвали порядка семи адресов, где этот товар еще имеется. Собеседница также отметила, что в каждой торговой точке защитные средства есть только в небольших количествах.

"Чаще всего в аптеках есть по 10-30 медицинских масок. Если к нам обращается больной, мы, конечно, найдем ему точку с товаром в наличии. А вообще такой дефицит сложился, потому что масок нет в опте", – сообщили в справочной.
Кстати, если обнаружите вдруг "золотую жилу", где еще имеются маски, особо не обольщайтесь: закупиться впрок не получится, так как на руки выдают не более трех-четырех упаковок. 

Куда смотрят власти?

В Министерстве здравоохранения Алтайского края amic.ru сообщили, что в государственных аптеках края на данный момент в наличии имеется около семи тысяч медицинских масок. Не так много, учитывая то, что население региона насчитывает порядка 2,3 млн человек. Правда, есть еще и частные аптеки. Напомним, что по данным на 7 февраля в медучреждениях и аптеках края было 2 444 207 масок.

А вот в Росздравнадзоре информацию о дефиците масок в крае опровергли. В ведомстве заявили, что жалоб от жителей региона к ним поступает немного и все они направляются в Федеральную антимонопольную службу, которая ведет учет и анализ отсутствия масок на рынке и пообещала, что примет жесткие меры, если выявит необоснованный рост цен на товар.

В ведомстве советуют по поводу отсутствия масок звонить на горячую линию Росздравнадзора: 8 (800) 550-99-03.

Правило маски

Между тем специалисты утверждают, что медицинская маска не может гарантировать полную защиту от заражения вирусами. Кроме того, ее нужно правильно носить, иначе вместо профилактики будет обратный эффект. Например, маску необходимо менять каждые два часа, а после  использования сразу выбросить в мусорное ведро. Подробные правила использования защитных средств смотрите в нашей инфографике.

Добавим, согласно данным на 6 марта, число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло до 97 945, из них 80552 – в Китае. 3387 пациентов скончались, успешно вылечились 54965 человек. Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Санкт-Петербурге.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

7.03.2020 09:27
ГОСТ СССР

"А в Росздравнадзоре не верят"

ДАК ОНИ В АПТЕКАХ НЕ БЫВАЮТ, А ПО ТВ ВСЁ ХОРОШО В НАШИХ АПТЕКАХ И МЕДИЦИНЕ.

7.03.2020 10:05
- гость -

этого товара нет в селе Новоегорьевское, городах Яровое, Алейске, есть проблемы в Рубцовске и Заринске.

Смешно. Кто нибудь видел на улицах барнаула людей в масках? Зачем раздувают проблему, интересно?

7.03.2020 10:44
- гость -

Маски нужны некоторым нашим женщинам, чтобы мужчины не падали в обморок штабелями от их неземной красы.

7.03.2020 11:35
Из искры...

Началось ...

7.03.2020 12:09
- гость -


7.03.2020 10:05
- гость -


видел. именно на улице. именно в медицинских масках. и что?

7.03.2020 12:19
- гость -

От чего защитит маска? Размер щелей в маске и размер микроба?

7.03.2020 12:20
- гость -

Маска это рассадник заразы, которая исходит из пасти того, кто ее носит.

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